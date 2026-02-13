Icardi kaç gol oldu, 2025-26 Mauro Icardi kaç gol attı?

2025-26 Icardi kaç gol attı? Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli silahı olan tecrübeli santrfor, yeni sezonda attığı kritik gollerle takımını sırtlamayı sürdürdü. Taraftarlar ve spor kamuoyu, lig, Avrupa kupaları ve kupa maçları dahil olmak üzere Icardi'nin toplam gol sayısını araştırırken, sezon içindeki güncel gol durumu haberimizde detaylarıyla ele alınıyor.

MAURO ICARDI KİMDİR?

Mauro Icardi, dünya futbolunun son yıllarda en çok konuşulan santrforlarından biridir. Golcülüğü, ceza sahası içindeki bitiriciliği ve kariyeri boyunca yaşadığı iniş çıkışlarla hem sahada hem de saha dışında gündemde kalmayı başarmıştır. Arjantinli yıldız futbolcu, özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

FUTBOL KARİYERİNE BAŞLANGICI

Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Futbola çok küçük yaşlarda başlayan Icardi, altyapı eğitimini İspanya'da aldı. Barcelona altyapısında forma giymesi, onun yeteneklerinin erken yaşta fark edildiğinin önemli bir göstergesi oldu. Profesyonel kariyerine ise Sampdoria'da adım attı ve burada sergilediği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

INTER DÖNEMİ VE ZİRVE YILLARI

Icardi'nin kariyerindeki en parlak dönemlerden biri Inter forması giydiği yıllar oldu. Serie A'da attığı gollerle gol krallığı yaşayan yıldız futbolcu, Inter kaptanlığına kadar yükseldi. Ceza sahası içindeki soğukkanlılığı, tek vuruş becerisi ve doğru pozisyon alma yeteneği, onu Avrupa'nın en etkili forvetlerinden biri haline getirdi. Bu dönemde birçok büyük kulübün transfer listesinde yer aldı.

PSG VE KARİYERİNDE YENİ SAYFA

Inter sonrası Paris Saint-Germain'e transfer olan Icardi, burada yıldızlarla dolu bir kadro içinde mücadele etti. PSG formasıyla lig şampiyonlukları yaşayan Arjantinli golcü, zaman zaman ilk 11'de, zaman zaman ise rotasyon oyuncusu olarak görev aldı. Bu süreçte kariyerinde yeni bir sayfa açan Icardi, farklı futbol kültürlerine uyum sağlama konusunda önemli deneyimler edindi.

GALATASARAY VE TÜRKİYE MACERASI

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi, Türk futbolunda büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı forma altında attığı kritik gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu, Süper Lig'de fark yaratan performanslar sergiledi. Golcü kimliğinin yanı sıra liderlik özellikleriyle de ön plana çıktı.

ÖZEL HAYATI VE GÜNDEMDEKİ YERİ

Icardi, sadece futboluyla değil özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyada yüksek etkileşim alan paylaşımları ve açıklamaları, onun popülerliğini artıran unsurlar arasında bulunuyor. Tüm bu yönleriyle Mauro Icardi, modern futbolun hem sportif hem de medya yüzünü temsil eden isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

2025-26 MAURO ICARDİ KAÇ GOL ATTI?

Mauro Icardi bu sezon Süper Lig'de 13 gol attı.