Icardi hangi şarkı çalıyor, 2026 Galatasaray Şampiyonluk kutlaması Icardi podyum müziği nedir?

Galatasaray’ın 2026 şampiyonluk kutlamalarında Mauro Icardi için çalınan podyum müziği taraftarların en çok araştırdığı konular arasında öne çıktı. “Icardi podyum müziği nedir?” ve “Icardi hangi şarkıyla sahneye çıktı?” soruları sosyal medyada hızla yayılırken, Galatasaray kutlamalarındaki atmosfer de geniş yankı uyandırdı. Şampiyonluk gecesinde seçilen müzikler, görkemli organizasyonun en dikkat çeken unsurlarından biri oldu.

ICRDİ KİMDİR?

19 Şubat 1993’te Arjantin’in Rosario kentinde dünyaya gelen Icardi, doğduğu yerdeki F.C Sarretta’da futbol hayatına başladı. 2002’de Kanarya Adaları’na giderek kariyerine İspanya’da yön veren oyuncu, U.D. Vecindario’da gelişimini 6 yıl boyunca sürdürdükten sonra Barcelona Akademisi’ne dahil olarak kariyer adımını attı.

Barcelona’nın alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra İtalyan ekibi Sampdoria, kısa bir kiralık macerasının ardından onu takıma kattı. 2011-2012 yaz transfer sezonunda Sampdoria’ya transfer olan yetenekli golcü, altyapıda 19 kez fileleri sarsarak gol kralı oldu ve ertesi sezon A takımda oynadı. Arjantinli santrfor, Cenova ekibinde çıktığı 33 maçta 11 kez fileleri sarstı.

SERIE A’DA İKİ KEZ GOL KRALI

Hem altyapısında hem de A takımında totalde iki buçuk sezon geçiren Icardi, ardından kariyerinin en iyi performansını sergileyeceği Inter’e 13 milyon Euro bonservis karşılığında transfer oldu.

Inter’de çıktığı 219 karşılaşmada 124 kez golle buluştu ve 29 asist yaptı. 2013-14 sezonundan 2018-19 sezonuna kadar Milano ekibinde aralıksız forma giyen Icardi, 2014-15 sezonunda 22 gol, 2017-18 sezonunda ise 29 golle Serie A’da gol kralı oldu. 2018 yılında İtalya’da yılın futbolcusu seçildi.

2019-2020 sezonunda İtalya kariyerine nokta koyan dünyaca ünlü santrfor, Paris Saint Germain’e kiralık olarak transfer oldu ve ertesi sezonda 50 milyon Euro bonservis karşılığında PSG’ye kalıcı olarak katıldı. Icardi Paris temsilcisinde 92 maça çıkarak 38 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. PSG’deki döneminde iki lig şampiyonluğu, iki Fransa Kupası ve iki Fransa Süper Kupa şampiyonluğu başarılarını kazandı. Arjantin A Milli Takımı formasını 8 kez sırtına geçiren futbolcu, bir gol kaydetti.

Aktif futbolcular içinde Serie A’da en fazla gol atan ikinci oyuncu olan Icardi (121), Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı çıktığı maçlarda boş geçmedi. Süper Lig tarihinde Galatasaray’da üst üste 7 gol atan ilk oyuncu oldu.

Galatasaray’da çıktığı 24 maçta 22 kez fileleri sarstı ve 7 asist yaptı. Kupa koleksiyonuna Süper Lig’deki ilk yılında şampiyonluk ekledi. Kiralık sözleşmesi bitince kulübü Paris Saint Germain’e geri dönen Arjantinli süperstar, Galatasaray’daki unutulmaz macerasına devam dedi. Icardi, Galatasaray'da üst üste üç sezon şampiyonluk yaşayan takımın önemli bir parçası oldu.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI ICARDİ PODYUM MÜZİĞİ NEDİR?

Galatasaray Şampiyonluk kutlaması Icardi podyum müziği henüz çalmaya başlamadı.