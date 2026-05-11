Galatasaray’da geçirdiği başarılı sezonların ardından Mauro Icardi’nin geleceği yeniden futbol gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. RAMS Park’ta Galatasaray taraftarlarına “Aşkın Olayım” şarkısı eşliğinde duygusal bir veda yapan Arjantinli golcü, şampiyonluk coşkusunun hemen ardından sarı-kırmızılı camiada ayrılık ihtimalini güçlendiren bir sürecin merkezine yerleşti. Peki, Icardi Galatasaray'dan gidiyor mu? Icardi hangi takıma gidiyor? Detaylar...

ICARDI GALATASARAY'DAN GİDİYOR MU?

Süper Lig’de elde edilen üst üste şampiyonlukların ardından Galatasaray tribünlerinde büyük bir coşku yaşanırken, Icardi’nin vedası bu mutluluğun kısa sürede duygusal bir atmosfere dönüşmesine neden oldu. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşme durumu ve geleceği konusunda net bir karar verilmiş olmasa da, kulüp içi gelişmeler ve uluslararası transfer iddiaları ayrılık ihtimalini gündemde tutuyor.

Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atan Icardi, kulüp tarihine geçen istatistikleriyle de dikkat çekiyor. Tüm kulvarlarda 133 maçta forma giyen deneyimli santrfor, 77 gol ve 25 asistlik performans sergileyerek sarı-kırmızılı ekibin en üretken yabancı oyuncularından biri oldu. Güncel piyasa değerinin 5 milyon euro seviyesinde olması da transfer iddialarını daha da güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

ICARDI HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Mauro Icardi’nin olası ayrılığı sonrası en dikkat çekici iddia memleketinden geldi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre Güney Amerika devi River Plate, tecrübeli golcü için harekete geçme kararı aldı.

İddialara göre River Plate Teknik Direktörü Eduardo Coudet, Mauro Icardi’yi kadrosunda görmeyi uzun süredir istediği bir plan doğrultusunda yönetimle görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Arjantin ekibinin, yıldız futbolcuyu transfer etmek için resmi adım atabileceği ve bu doğrultuda hazırlık yaptığı ifade ediliyor.

Ayrıca Icardi’nin geçmiş dönemlerde de sık sık River Plate ile anıldığı, Arjantin futbol kamuoyunda bu transfer ihtimalinin zaman zaman gündeme geldiği biliniyor. Bu durum, transfer söylentilerini daha da güçlü hale getirirken, oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açma ihtimalini gündeme taşıyor.

Galatasaray’daki başarılı performansı ve taraftarla kurduğu güçlü bağa rağmen, Arjantin’e dönüş ihtimali futbol dünyasında yakından takip ediliyor. Özellikle River Plate’in projeye olan ilgisi ve teknik heyetin ısrarı, transfer senaryosunun en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor.

Son şampiyonlukla birlikte Galatasaray’da önemli bir dönemin parçası olan Mauro Icardi’nin geleceği, hem Türkiye’de hem de Arjantin’de futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.