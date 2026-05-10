Icardi Galatasaray'dan gidiyor mu?

9 Mayıs akşamı oynanan Antalyaspor mücadelesinin ardından stadyumda yaşanan duygusal anlar, ayrılık ihtimalini zirveye taşıdı. Taraftarların hep bir ağızdan söylediği şarkılar eşliğinde gözyaşlarını tutamayan Icardi’nin bu tavrı, camia tarafından bir "veda busesi" olarak yorumlandı.

YILDIZ GOLCÜDEN SİTEM DOLU VEDA PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlayan Mauro Icardi, geride bıraktığı 4 yılı özetlerken kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. "Hakkımda her şeyi söylediler; şişman dediler, bitti dediler, eski Mauro değil dediler ama sayılar yalan söylemez" ifadelerini kullanan Arjantinli yıldız, mesajını şu sözlerle noktaladı:

"İnancını hiç kaybetmeyenlere ve en zor zamanlarda beni savunanlara teşekkür ederim. Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, ortaya atılan bütün yalanlardan daha değerliydi. Tarihimize bir kupa daha ekledik."

ICARDI GALATASARAY’DA KALACAK MI?

Sarı-kırmızılı yönetimin 2026-2027 sezonu planlamasında Icardi’nin yer alma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Kulübün mevcut maaş bütçesini dengeleme isteği ve forvet hattında Victor Osimhen merkezli yeni bir yapılanmaya gidilecek olması, yolların ayrılmasındaki temel etkenler olarak öne çıkıyor. TFF kayıtlarına göre sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan oyuncunun, menajeri aracılığıyla Brezilya ve Suudi Arabistan kulüpleriyle temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY KARİYERİNDE REKORLARLA DOLU 4 YIL

2023 yılında PSG'den transfer edilen Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 130’un üzerinde maçta kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncularından biri olmayı başardı. 33 yaşındaki forvet, 2025-2026 sezonunda da 45 maçta 16 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak takımın skor yükünü sırtlamaya devam etti.