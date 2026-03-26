Icardi Galatasaray'a dava mı açtı? Icardi Galatasaray'a ihtarname mi gönderdi, neden? İhtarname nedir?

Icardi Galatasaray'a dava mı açtı? Icardi Galatasaray'a ihtarname mi gönderdi, neden? İhtarname nedir?
Galatasaray’da Mauro Icardi cephesinde yeni bir kriz patlak verdi. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı kulüple yaşadığı mali anlaşmazlıklar nedeniyle resmi bir adım atarak ihtarname gönderdi. Peki, Icardi Galatasaray'a dava mı açtı? Icardi Galatasaray'a neden ihtarname gönderdi? İhtarname nedir? Detaylar haberimizde.

Galatasaray’da Mauro Icardi cephesinde yeni bir kriz yaşanıyor. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı kulüple yaşadığı mali sorunlar nedeniyle dikkat çeken bir hamle yaptı. Peki, Icardi Galatasaray'a dava mı açtı? Icardi Galatasaray'a ihtarname mi gönderdi, neden? İhtarname nedir? Detaylar...

ICARDI GALATASARAY’A DAVA MI AÇTI?

 Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, 4 milyon euroluk imaj haklarının ödenmemesi üzerine kulübe ihtarname gönderdi.

Bu gelişme, Galatasaray taraftarları ve spor kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yarattı. Icardi’nin geçmişte de maaş ödemelerinin gecikmesi sebebiyle benzer yasal girişimlerde bulunduğu biliniyor. Ancak bu sefer durum, imaj hakları üzerinden gerçekleşiyor ve kulüp ile oyuncu arasında farklı bir boyut kazandı.

ICARDI GALATASARAY’A İHTARNAME Mİ GÖNDERDİ?

Evet, Mauro Icardi, Galatasaray’a resmi olarak bir ihtarname gönderdi. İhtarnamenin temel nedeni, Arjantinli futbolcunun imaj hakları çerçevesinde alması gereken 4 milyon euroluk ödemelerin yapılmamış olması.

İlginç detay ise Icardi’nin imaj haklarını kulüple değil, Erden Timur ve Murat Özkaya üzerinden alıyor olması. Söz konusu şahısların cezaevine girmesi, ödemelerin gerçekleşmesini engelleyen en önemli etken olarak gösteriliyor. Bu nedenle, Icardi doğrudan kulübe ihtarname göndererek alacaklarını talep etmiş oldu.

İHTARNAME GÖNDERME KARARININ ARKASINDAKİ NEDENLER

Icardi’nin sözleşmesinin son yılı olması

Geçmişte yaşanan maaş gecikmeleri

İmaj haklarının ödenmemesi

Kulüp ile değil, şahıslarla yapılan anlaşmaların sorun yaratması

Bu adım, hem kulüp hem de taraftarlar için beklenmedik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İHTARNAME NEDİR?

Hukuki açıdan ihtarname, bir kişinin veya kurumun, karşı tarafa belirli bir yükümlülüğünü yerine getirmesi için resmi olarak yaptığı uyarıdır. İhtarnameler, genellikle sözleşme ihlallerinde veya alacakların ödenmemesi durumunda başvurulan bir yöntemdir.

Mauro Icardi örneğinde, ihtarname, imaj haklarının ödenmemesi üzerine gönderildi ve oyuncunun alacaklarının belirli bir takvime bağlanmasını talep ediyor. Türkiye’de spor hukuku açısından ihtarname, olası bir dava sürecinin ön adımı olarak görülüyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

