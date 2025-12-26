İbrahim Yılmaz kimdir, gözaltına mı alındı? İbrahim Yılmaz neden gözaltına alındı?

Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturmasında ortaya çıkan yeni gelişmeler, kamuoyunun dikkatini bu kez İbrahim Yılmaz ismine çevirdi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer aldığı belirtilen futbolcunun kimliği, kariyeri ve soruşturmadaki konumu merak edilirken, "İbrahim Yılmaz kimdir, neden gözaltına alındı?" soruları da yeniden gündeme geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İBRAHİM YILMAZ KİMDİR?

İbrahim Yılmaz, 6 Şubat 1994 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğmuştur. Türk futbolcudur ve ALİAĞA FUTBOL A.Ş. takımında forma giymektedir. TFF kayıtlarına göre lisans numarası 948100'dür. Kulübüyle olan sözleşmesi 7 Temmuz 2025 tarihinde başlamış olup 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerlidir.

İBRAHİM YILMAZ GÖZALTINA MI ALINDI?

İbrahim Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 29 kişi arasında yer almış ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştır.

İBRAHİM YILMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılık açıklamasına göre İbrahim Yılmaz, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma kapsamına alındı. Soruşturmada bazı futbolcuların kendi takımlarının maçlarına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı tespit edildi ve İbrahim Yılmaz bu kapsamda işlem yapılan 14 futbolcu arasında yer aldı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekçi, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Mustafa Çeçenoğlu, Tufan Kelleci ve eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un da aralarında bulunduğu toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.