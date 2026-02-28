İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, İbrahim Yıldız hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Türk oyunculuk dünyasının genç yeteneklerinden İbrahim Yıldız, son yıllarda rol aldığı yapımlarla adından söz ettirdi. İzleyiciler, "İbrahim Yıldız kimdir, hangi diziler ve filmlerde oynadı?" sorusunu merak ediyor. Duy Beni dizisiyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Yıldız, hem ekran hem de sinema projelerindeki başarılı performansıyla tanınıyordu.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık eğitimi alan Yıldız, sahne ve ekran dünyasına olan ilgisini erken yaşlarda keşfetti.

2015 yılında oyunculuk dünyasına adım atan İbrahim Yıldız, kısa sürede dikkat çeken projelerde rol aldı. Türkiye'nin yükselen genç yeteneklerinden biri olarak kariyerini hızla ilerletti.

15 Ağustos 2025 tarihinde şiddetli bir rüzgar sonucu üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız, ciddi şekilde yaralandı. Yaşam mücadelesini kaybeden Yıldız vefat etti.

İBRAHİM YILDIZ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015, Hasan rolü)

Keşif (2018, Sinema filmi)

Tombala (2019, Mahalleli Genç)

Tek Yürek (2019, Osman)

Kuzey Yıldızı (2020)

Bir Zamanlar Kıbrıs (2021, Çoban Sefer)

Duy Beni (2022, Dağhan)