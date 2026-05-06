İbrahim Seten eşi Ekin Gücük kim, mesleği ne, İbrahim Seten kimdir?

Türkiye’nin önde gelen spor gazetecilerinden ve dijital yayıncılarından biri olan İbrahim Seten, sadece yorumlarıyla değil, ailesiyle de gündeme geliyor. "Ekin Gücük kimdir, İbrahim Seten ile ne zaman evlendi?" başlıkları altında araştırma yapanlar, Gücük’ün İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu başarılı bir gazeteci olduğu bilgisiyle karşılaşıyor. Habertürk gibi önemli medya kuruluşlarında görev yapan Ekin Gücük ve 343 Digital platformunun kurucusu İbrahim Seten’in hayat hikayesi, mesleki başarıları ve küçük kızları Lal ile olan mutlu aile tablolarına dair güncel bilgiler içeriğimizde yer alıyor.

İBRAHİM SETEN KİMDİR?

İbrahim Seten, Türk spor basınının en deneyimli ve etkili isimlerinden biridir. Kariyeri boyunca Sabah ve Vatan gibi büyük gazetelerde Spor Müdürlüğü görevlerini üstlenmiş, Demirören Medya Grubu’nda uzun yıllar yöneticilik yapmıştır. Günümüzde ise kurucusu olduğu 343 Digital isimli YouTube kanalı ve dijital platform üzerinden spor yorumculuğuna devam etmektedir. Özellikle Fenerbahçe camiasına yakınlığı ve kulüp yönetimlerine dair yaptığı analizlerle tanınan Seten, futbol dünyasındaki geniş haber ağıyla bilinir.

EKİN GÜCÜK KİMDİR VE NE İŞ YAPAR?

İbrahim Seten’in 2019 yılında hayatını birleştirdiği eşi Ekin Gücük, medya dünyasının içinden gelen bir isimdir. İşte Ekin Gücük hakkında merak edilen temel bilgiler:

• MESLEĞİ : Gazetecidir. Kariyerine Vatan Gazetesi’nde stajyer olarak başlamış, ardından Habertürk bünyesinde editörlük ve habercilik alanında çeşitli görevlerde bulunmuştur.

• EĞİTİMİ : İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunudur.

• ÖZEL HAYATI: 2019 yılında Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde düzenlenen sade bir törenle İbrahim Seten ile evlenmiştir. Çiftin bu evlilikten Lal adında bir kız çocukları bulunmaktadır.