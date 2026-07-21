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İbrahim Selim kimdir, İbrahim Selim kaç yaşında, evli mi, bekar mı?

İbrahim Selim kimdir, İbrahim Selim kaç yaşında, evli mi, bekar mı?
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"İbrahim Selim kimdir, kaç yaşında, evli mi, bekar mı?" soruları, başarılı oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Televizyon programları, tiyatro çalışmaları ve kendine özgü sunum tarzıyla tanınan İbrahim Selim'in hayatı, kariyeri ve özel yaşamı merak konusu olmaya devam ediyor.

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının dikkat çeken isimlerinden İbrahim Selim, başarılı kariyeri ve enerjik sunumlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. "İbrahim Selim kimdir, kaç yaşında, evli mi, bekar mı?" sorularının yanıtı araştırılırken, ünlü ismin yaşamı, sanat kariyeri ve özel hayatına ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor.

İBRAHİM SELİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Türk tiyatro, televizyon ve dijital medya dünyasının sevilen isimlerinden İbrahim Selim, oyunculuğu, sunuculuğu ve seslendirme çalışmalarıyla tanınıyor. Kendine özgü tarzı ve başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İbrahim Selim'in hayatı, kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Peki, İbrahim Selim kimdir, kaç yaşında, evli mi, bekar mı? İşte detaylar.

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

İbrahim Selim, 5 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Selim, sanat kariyerine tiyatro ile başladı.

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk ve seslendirme alanlarında da çalışmalar yapan İbrahim Selim, özellikle dijital platformlarda hazırladığı programlarla geniş kitlelere ulaştı.

İBRAHİM SELİM KAÇ YAŞINDA?

5 Ekim 1979 doğumlu olan İbrahim Selim, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

İBRAHİM SELİM EVLİ Mİ?

Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile 27 Haziran 2026 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi. Çiftin yakın dostlarının katıldığı nikâh töreninden kareler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

İBRAHİM SELİM HANGİ PROGRAMLARLA TANINDI?

İbrahim Selim, özellikle "İbrahim Selim ile Bu Gece" adlı internet programıyla büyük ilgi gördü. Programda konuklarıyla yaptığı eğlenceli sohbetler ve farklı sunum tarzıyla dikkat çekti.

Bunun yanı sıra tiyatro sahnelerinde yer alan Selim, çeşitli televizyon ve dijital projelerde de görev aldı.

İBRAHİM SELİM HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

İbrahim Selim'in rol aldığı bazı yapımlar arasında şunlar yer alıyor:

• Leyla ile Mecnun

• Poyraz Karayel

• Jet Sosyete

• Muhteşem Yüzyıl

• Gibi

• Erşan Kuneri

Ayrıca birçok yapımda seslendirme sanatçısı olarak da görev yapan İbrahim Selim, çok yönlü kariyeriyle dikkat çekiyor.

İBRAHİM SELİM KARİYERİ

Tiyatro eğitimiyle sanat hayatına başlayan İbrahim Selim, oyunculuk, sunuculuk ve seslendirme alanlarında başarılı çalışmalara imza attı. Sahne enerjisi ve mizahi yaklaşımıyla Türkiye'nin sevilen sanatçıları arasında yer almaya devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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