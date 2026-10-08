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Dilber Ay ile 1998 yılında evlenen İbrahim Karakaş, sanatçının 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından bu kez yeniden evlenmesiyle gündeme geldi. Peki, İbrahim Karakaş kimdir, eşi kim? Dilber Ay'ın eski eşi İbrahim Karakaş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

DİLBER AY'IN ESKİ EŞİ İBRAHİM KARAKAŞ KİMDİR?

İbrahim Karakaş, Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay ile yaptığı evlilikle tanınan isimlerden biridir. Karakaş'ın Dilber Ay ile Almanya'da bulunduğu dönemde tanıştığı ve çiftin 1998 yılında evlendiği biliniyor. Bu evlilik, Dilber Ay'ın 2019 yılındaki vefatına kadar devam etti.

Dilber Ay'ın vefatının ardından Karakaş'ın hayatı yeniden gündeme gelirken, 2026 yılında yeni bir evlilik yaptığı ortaya çıktı. Karakaş'ın İzmirli estetisyen Müge Zopun ile nikâh masasına oturduğu bilgisi 7 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan haberlerde yer aldı.

İBRAHİM KARAKAŞ'IN EŞİ KİM?

İbrahim Karakaş'ın eşi, İzmirli estetisyen Müge Zopun'dur. Karakaş ile Zopun'un tanışmasının ardından ilişkilerini evlilikle sürdürdükleri ve çiftin 2026 yılında nikâh masasına oturduğu belirtildi.

Habertürk'ün 7 Ekim 2026 tarihli haberinde, 61 yaşındaki İbrahim Karakaş'ın 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile evlendiği bilgisi paylaşıldı. Çiftin evliliğinin ardından Karakaş'ın ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı da haberlerde yer aldı.

İBRAHİM KARAKAŞ KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Karakaş 61 yaşındadır.

İBRAHİM KARAKAŞ NERELİ?

İbrahim Karakaş'ın aslen Sivaslı olduğu belirtilmektedir.

İBRAHİM KARAKAŞ NE İŞ YAPIYOR?

İbrahim Karakaş'ın mesleğine ilişkin kamuoyuna yansıyan ayrıntılı ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle eğitim hayatı veya çalışma yaşamıyla ilgili kamuya açık kaynaklarda yer almayan herhangi bir bilgiye yer verilmemektedir.

Karakaş, kamuoyunda ağırlıklı olarak Dilber Ay ile 1998 yılında gerçekleştirdiği evlilik ve sanatçının 2019 yılındaki vefatının ardından yaşanan süreçle tanındı. 2026 yılında ise estetisyen Müge Zopun ile yaptığı evlilik nedeniyle yeniden gündeme geldi.

İbrahim Karakaş hakkında kamuoyuna açık bilgiler; yaşı, aslen Sivaslı olduğu, Dilber Ay ile Almanya'da tanışması, 1998 yılında evlenmeleri ve bu evliliğin sanatçının 2019 yılındaki vefatına kadar sürmesiyle sınırlı kalıyor. 2026 yılında ise Müge Zopun ile yaptığı evlilik, Karakaş hakkında yeniden araştırma yapılmasına neden oldu.