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İbrahim Karakaş 61 yaşında. 2019'da hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Dilber Ay'ın eşi Karakaş, 17 Kasım 2026'da estetisyen Müge Zopun ile canlı yayında nişanlandı.

Nişan, Star TV'de Songül Karlı ile Uğur Arslan'ın sunduğu Songül ve Uğur ile Sana Değer programında, stüdyoda yapıldı; yüzükleri şarkıcı Güler Işık taktı. Davul zurna çaldı. Ardından çift, Dilber Ay'ın seslendirdiği "Tavukları Pişirmişem" şarkısıyla oynadı ve bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu oldu.

İBRAHİM KARAKAŞ KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Karakaş, Kasım 2026 itibarıyla 61 yaşında. Dilber Ay ile 1998'de evlendiğinde 30'lu yaşlarının başındaydı; sanatçı kendisinden yaşça büyüktü.

İBRAHİM KARAKAŞ KİMDİR?

İbrahim Karakaş, halk müziği sanatçısı ve oyuncu Dilber Ay'ın eşi olarak tanındı. Çift Almanya'da tanıştı ve 1998'de evlendi. Evlilikleri, Dilber Ay'ın 2019'da kalp krizi sonucu 63 yaşında ölümüne kadar 21 yıl sürdü.

Karakaş, eşinin ölümünden sonra uzun süre yas tuttuğunu anlatıyor. Müge Zopun ile tanışmasından kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi ve yoğun bakımda tedavi gördü. O dönemi "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim" sözleriyle anlattı.

İBRAHİM KARAKAŞ KİMİNLE NİŞANLANDI?

İbrahim Karakaş, estetisyen Müge Zopun ile nişanlandı. Zopun, programda Dilber Ay'a saygı duyduğunu, sanatçının ölümüne üzüldüğünü ve her zaman Karakaş'ın yanında olacağını söyledi.

Yayına bağlanan Dilber Ay'ın kızı Satı Hanım çifte mutluluk diledi, ama Karakaş'ın kendilerine babalık yaptığını hatırlatıp üvey babasının nişanlanmasının zoruna gittiğini de söyledi.

İBRAHİM KARAKAŞ YAŞIYOR MU?

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş yaşıyor; 17 Kasım 2026'da canlı yayına çıkıp nişanlandı. 5 Ekim 2026'da Bartın'da kestane toplamaya gittiği ormanda ölü bulunan 61 yaşındaki İbrahim Karakaş ise aynı adı taşıyan başka biri.

DİLBER AY'IN KIZI NİŞANA NE DEDİ?

Sert tepki ise Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'ten geldi. Çelik, nişan kutlamasında annesinin şarkısının çalınmasına tepki gösterip üvey babasına "Sen acı yaşamadın" dedi.