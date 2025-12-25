İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

İBB tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan Genç Üniversiteli bursunda sonuçlara ilişkin bekleyiş sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci devam ederken, öğrenciler açıklama yapılmasını bekliyor.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruların 21 Kasım tarihinde sona ermesinin ardından değerlendirme süreci devam ederken, burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimlerinin yer alacağı sonuç ekranı şu an için erişime açılmış durumda bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl başvuruları 26 Eylül-1 Kasım 2024 tarihleri arasında alınan Genç Üniversiteli bursunun sonuçları 31 Aralık 2024 itibarıyla erişime açılmıştı. Bu yıl için de benzer bir takvim izlenmesi beklense de, İBB tarafından resmi bir tarih paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında sonuçlar gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden duyurulacak.

İBB BURS NE KADAR 2026?

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında bu yıl burs ödemelerinin iki taksit halinde yapılması öngörülüyor. Toplamda 10 bin TL olarak planlanan burs ödemeleri, hak kazanan öğrencilere eğitim öğretim dönemi içerisinde aktarılacak. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ise 100 bin üniversite öğrencisine, öğrenci başına 20 bin TL olmak üzere toplam 2 milyar TL destek sağlanması planlanıyor. Şimdiye kadar Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında toplamda 2 milyar 946 milyon 349 bin 600 TL ödeme gerçekleştirildi.