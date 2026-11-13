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Hüseyin Zehir'in cenaze töreni ne zaman? Şehit astsubay Hüseyin Zehir kimdir, nereli?

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Hüseyin Zehir'in cenaze töreni ne zaman? Şehit astsubay Hüseyin Zehir kimdir, nereli?
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Malatya'da düşen askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in cenaze töreni ne zaman? Zehir, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verilecek. Cenaze namazı saat 12.30'da Payas Şehitlik Camii'nde kılınacak, defin Payas Asri Mezarlığı'nda yapılacak. Evli ve 3 yaşında bir oğlu olan Zehir, helikopterdeki dört askerden biriydi.

Malatya'da düşen askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verilecek. Cenaze namazı saat 12.30'da Payas Şehitlik Camii'nde kılınacak.

Zehir, 12 Kasım akşamı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterdeki dört askerden biriydi.

HÜSEYİN ZEHİR'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Hüseyin Zehir'in cenaze töreni 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Payas'ta yapılacak. Saat 12.30'da Payas Şehitlik Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak, şehit astsubay daha sonra Payas Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Dört şehidin naaşı önce Malatya Havalimanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı ve Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İşlemler tamamlandıktan sonra naaşlar memleketlerine gönderiliyor.

HÜSEYİN ZEHİR KİMDİR?

Hüseyin Zehir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uçak ve helikopter teknisyeni olarak görev yapan bir astsubaydı. Rütbesi astsubay kıdemli üstçavuştu. Düşen helikopterdeki iki teknisyenden biriydi; diğeri Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'di.

HÜSEYİN ZEHİR NERELİ?

Hüseyin Zehir Hataylı. Ailesi Payas ilçesinin Karbeyaz Mahallesi'nde oturuyor. Acı haber gelince ailenin evine Türk bayrakları asıldı, belediye ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu.

HÜSEYİN ZEHİR EVLİ MİYDİ?

Hüseyin Zehir evliydi. Şehit astsubayın 3 yaşında bir oğlu var.

HÜSEYİN ZEHİR NASIL ŞEHİT OLDU?

Hüseyin Zehir, 12 Kasım 2026 akşamı saat 18.45 sularında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterde şehit oldu. Kazayı Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Helikopterde Zehir'le birlikte Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder de hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz açıklanmadı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir başsavcıvekili ile iki savcıyı görevlendirerek soruşturma başlattı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
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