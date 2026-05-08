Hüseyin Tatlı kimdir? İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı kaç yaşında, nereli?

Hüseyin Tatlı, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kardeşi olarak tanınsa da kendi müzik kariyeri ve hayat hikâyesiyle de merak edilen isimler arasında yer alıyor. 1973 doğumlu sanatçı hakkında “Hüseyin Tatlı kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları yeniden gündeme gelirken, hem aile ilişkileri hem de müzik çalışmaları kamuoyunda ilgiyle araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HÜSEYİN TATLI KİMDİR?

Hüseyin Tatlı, 1973 yılında doğan ve sekiz kardeşli bir ailenin en küçük ferdi olan Türk şarkıcıdır. Medyada sık sık İbrahim Tatlıses’in kardeşi olarak anılan Hüseyin Tatlı, müzikle ilgilenen bir sanatçıdır. Uzun yıllar Ankara’da yaşamış, daha sonra İstanbul’a yerleşmiştir. Sanat hayatının yanı sıra aile ilişkileriyle de zaman zaman gündeme gelmiştir.

HÜSEYİN TATLI KAÇ YAŞINDA?

1973 doğumlu olan Hüseyin Tatlı, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

HÜSEYİN TATLI NERELİ?

Hüseyin Tatlı, Mersin doğumludur. Baba tarafından ise aslen Şanlıurfa kökenlidir.

HÜSEYİN TATLI’NIN KARİYERİ

Hüseyin Tatlı, müzik kariyerinde çeşitli albümlerle yer almıştır. 2000 yılında “Varlığın Yeter”, 2016 yılında ise “Bil İstedim” ve “Pardon” isimli albümlerini müzikseverlerle buluşturmuştur.

Sanat hayatı boyunca abisi İbrahim Tatlıses ile olan ilişkisi de sık sık gündeme gelmiş, zaman zaman kırgınlık iddiaları basına yansımıştır. Hüseyin Tatlı, hem müzik çalışmaları hem de özel hayatına dair açıklamalarıyla kamuoyunda dikkat çeken isimlerden biri olmuştur.