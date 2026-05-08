Haberler

Hüseyin Tatlı kimdir? İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı kaç yaşında, nereli?

Hüseyin Tatlı kimdir? İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hüseyin Tatlı, müzik dünyasında zaman zaman adı gündeme gelen ve özellikle İbrahim Tatlıses’in kardeşi olmasıyla tanınan isimler arasında yer alıyor. “Hüseyin Tatlı kimdir, kaç yaşında, nereli ve müzik kariyerinde neler yaptı?” soruları son dönemde yeniden merak konusu olurken, sanatçının hayatı ve ailesiyle ilgili detaylar dikkat çekiyor. Peki, Hüseyin Tatlı kimdir? İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı kaç yaşında, nereli?

Hüseyin Tatlı, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kardeşi olarak tanınsa da kendi müzik kariyeri ve hayat hikâyesiyle de merak edilen isimler arasında yer alıyor. 1973 doğumlu sanatçı hakkında “Hüseyin Tatlı kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları yeniden gündeme gelirken, hem aile ilişkileri hem de müzik çalışmaları kamuoyunda ilgiyle araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HÜSEYİN TATLI KİMDİR?

Hüseyin Tatlı, 1973 yılında doğan ve sekiz kardeşli bir ailenin en küçük ferdi olan Türk şarkıcıdır. Medyada sık sık İbrahim Tatlıses’in kardeşi olarak anılan Hüseyin Tatlı, müzikle ilgilenen bir sanatçıdır. Uzun yıllar Ankara’da yaşamış, daha sonra İstanbul’a yerleşmiştir. Sanat hayatının yanı sıra aile ilişkileriyle de zaman zaman gündeme gelmiştir.

HÜSEYİN TATLI KAÇ YAŞINDA?

1973 doğumlu olan Hüseyin Tatlı, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

HÜSEYİN TATLI NERELİ?

Hüseyin Tatlı, Mersin doğumludur. Baba tarafından ise aslen Şanlıurfa kökenlidir.

HÜSEYİN TATLI’NIN KARİYERİ

Hüseyin Tatlı, müzik kariyerinde çeşitli albümlerle yer almıştır. 2000 yılında “Varlığın Yeter”, 2016 yılında ise “Bil İstedim” ve “Pardon” isimli albümlerini müzikseverlerle buluşturmuştur.

Sanat hayatı boyunca abisi İbrahim Tatlıses ile olan ilişkisi de sık sık gündeme gelmiş, zaman zaman kırgınlık iddiaları basına yansımıştır. Hüseyin Tatlı, hem müzik çalışmaları hem de özel hayatına dair açıklamalarıyla kamuoyunda dikkat çeken isimlerden biri olmuştur.

Sahra Arslan
Haberler.com
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor

CHP'den çıkarma! Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyorlar
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son

Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor! Yıkım da var para cezası da
Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi

Basra'da hareketli dakikalar! Dev tankeri ele geçirip bayrağı astılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
Rahat durmuyor! Olay adam Mbappe yine yaptı yapacağını

Olay adamın tesise giriş şekline tepki yağıyor

ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı

Hesap vakti! ODTÜ'deki olayların öncesi ve sonrası
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı

Bir ilçenin utancı! Görüntü belediyenin skandal kararı sonrası çekildi
Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı

Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok

Tesadüfen çekilen bu video sayesinde Türkiye'de adını bilmeyen yok