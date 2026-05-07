Türk müzik sahnesinde özellikle 1970’li ve 1980’li yılların rock ve Anadolu rock dönemine damga vuran isimlerden biri olan Hüseyin Cebeci, hem sahne performansı hem de ritim enstrümanlarındaki ustalığıyla tanınan önemli bir müzisyendi. Özellikle Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşması ve Kurtalan Ekspres kadrosunda yer alması, onu Türk müzik tarihinde özel bir konuma taşıdı. Peki, Hüseyin Cebeci kimdir, kaç yaşındaydı? Hüseyin Cebeci neden öldü? Detaylar...

HÜSEYİN CEBECİ KİMDİR?

Hüseyin Cebeci, Türk müzik dünyasında özellikle perküsyon (ritim enstrümanları) alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir sanatçıdır. Uzun yıllar boyunca sahne müzisyenliği yapan Cebeci, Türkiye’nin önemli rock ve Anadolu rock projelerinde yer alarak adını duyurmuştur.

Hüseyin Cebeci’nin müzik yolculuğu, canlı performansların yoğun olduğu dönemlerde başlamış ve kısa sürede profesyonel sahnelere taşınmıştır. Ritim enstrümanlarındaki yeteneği sayesinde birçok sanatçıyla çalışma fırsatı bulmuştur.

Özellikle Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşması, onun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu süreçte Kurtalan Ekspres bünyesinde de yer alarak Türkiye’nin en önemli sahne projelerinde görev almıştır.

Cebeci, özellikle canlı konserlerdeki enerjisi ve ritim hakimiyeti ile dikkat çekmiştir. Perküsyon alanındaki başarısı, onu sadece bir eşlikçi değil, sahne performansının önemli bir parçası haline getirmiştir. Uzun yıllar boyunca çeşitli müzik organizasyonlarında ve turnelerde aktif olarak yer almıştır.

HÜSEYİN CEBECİ NEDEN ÖLDÜ?

Hüseyin Cebeci’nin vefatı, Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ????ik bir olayla gündeme gelmiştir. Yerel kaynaklardan ve güvenlik birimlerinden aktarılan bilgilere göre sanatçı, Müsgebi Mahallesi Müsgebi Caddesi üzerindeki evinde ölü bulunmuştur.

Edinilen bilgilere göre Hüseyin Cebeci’den bir süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek sanatçının evine gitmiştir. Eve giren yakınları, Cebeci’yi yerde hareketsiz halde bulmuş ve durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirmiştir.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Hüseyin Cebeci’nin hayatını kaybettiğini tespit etmiştir. Bunun üzerine bölge güvenlik çemberine alınarak detaylı inceleme başlatılmıştır.

Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde Cebeci’nin av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Ancak ölümün kesin nedeni konusunda net bir sonuca varılamamıştır.