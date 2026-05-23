Hull City Premier Lig’e çıktı mı, yükseldi mi? (MAÇ SONUCU) Hull City Middlesbrough maçı kaç kaç bitti?

Hull City Premier Lig’e çıktı mı, yükseldi mi? İngiltere Championship’te sezonun en kritik karşılaşmalarından biri, futbolseverlere adeta son saniye dramı yaşattı. Premier Lig yolunda kaderi belirleyen mücadelede Hull City, güçlü rakibi Middlesbrough karşısında sahadan 90+5’te gelen golle 1-0 galip ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.

HULL CITY PREMİER LİG’E ÇIKTI MI, YÜKSELDİ Mİ?

Hull City, futbol dünyasında tarihi bir başarıya imza atarak yeniden Premier Lig bileti aldı. Sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde sahaya çıkan İngiliz ekibi, son dakikada gelen golle adeta kaderini değiştirdi ve Premier Lig’e yükselme hedefini gerçeğe dönüştürdü.

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı yönetiminde önemli bir yapılanma sürecinden geçen Hull City, sezon boyunca istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Özellikle savunma disiplini, orta saha organizasyonu ve son bölümdeki etkili hücum planı, takımın başarı grafiğini yukarı taşıyan temel unsurlar oldu.

HULL CITY – MIDDLESBROUGH MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Middlesbrough karşısında sahaya çıkan Hull City, sezonun en dramatik maçlarından birine imza attı. Mücadele boyunca dengeli bir oyun sergilenirken, iki takım da kontrollü bir futbol anlayışını tercih etti.

Karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle ilerlerken, heyecan doruğa uzatma dakikalarında taşındı. Maçın 90+5. dakikasında gelen gol, tüm stat atmosferini değiştirdi ve Hull City’ye 1-0’lık galibiyeti getirdi. Bu kritik gol, yalnızca maçın skorunu değil aynı zamanda sezonun kaderini de belirledi.

Bu sonuçla birlikte Hull City, rakibini mağlup ederek Premier Lig’e yükselme hakkını elde etti. Taraftarlar son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşarken, takım sahada adeta tarihi bir zafer kutlaması gerçekleştirdi.