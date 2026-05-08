Hull City Millwall maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

Hull City ve Millwall taraftarlarını ekrana kilitleyen Play-Off yarı final mücadelesinde ev sahibi ve deplasman usulü uygulanıyor. Bu akşam MKM Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşma gündem oldu. Peki, Hull City Millwall Millwall maçı tek maç mı, rövanşı var mı?

HULL CİTY - MİLLWALL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Premier Lig'e yükselme mücadelesinin ilk ayağı olan bu zorlu karşılaşma, 08 Mayıs 2026 Cuma (bugün) oynanacak. İngiltere’de nefeslerin tutulacağı dev randevunun başlama düdüğü Türkiye saatiyle 22:00'de çalacak.

MAÇI ŞİFRESİZ İZLE: HULL CİTY - MİLLWALL HANGİ KANALDA?

Hull City'nin bu tarihi maçı, Türkiye'deki futbolseverlerin heyecana ortak olabilmesi için şifresiz olarak ekranlara taşınıyor. Mücadeleyi canlı takip edebileceğiniz platformlar:

• TV8: Şifresiz, naklen ve her platformdan ulaşılabilir.

• Exxen: Dijital platform üzerinden yüksek çözünürlük kalitesiyle.

TV8 CANLI MAÇ İZLE: KANAL VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyon başından takip edecek olan taraftarlar için TV8'in yayın numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 28. Kanal

• D-Smart: 28. Kanal

• Kablo TV: 34. Kanal

• Tivibu: 31. Kanal

• Turkcell TV+: 29. Kanal

• Vodafone TV: 28. Kanal

• Türksat Uydu: Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz ve şifresiz erişim sağlanabilir.

DEV RANDEVU MKM STADYUMU'NDA OYNANACAK

Hull City, final yolundaki ilk adımı kendi evi olan MKM Stadyumu’nda atıyor. Kendi seyircisinin muazzam desteğini arkasına alacak olan "Kaplanlar", rövanş mücadelesi öncesinde sahada avantajlı bir skor elde ederek Londra deplasmanına rahat gitmeyi hedefliyor.

PLAY-OFF STATÜSÜ: RÖVANŞ NE ZAMAN?

Merak edilen konuların başında gelen eşleşme formatına göre; Hull City - Millwall mücadelesi çift maç üzerinden oynanacak. Bu akşamki ilk randevunun ardından takımlar, final biletini alabilmek için 11 Mayıs’ta rövanş maçında tekrar karşı karşıya gelecek. Toplam skorda üstünlük sağlayan taraf, Wembley’deki büyük finalde yer almaya hak kazanacak.

PREMİER LİG YOLUNDA KRİTİK EŞİK

Sezonun en önemli dönemecine giren Hull City'de gözler milli oyuncularımızda olacak. Play-Off yarı finalinde Millwall’u saf dışı bırakıp adını finale yazdırmak isteyen temsilcimizin bu heyecan dolu 90 dakikasını kaçırmamak için saat 22:00'de TV8 ekranlarında yerinizi almayı unutmayın!