Hull City Millwall hangi kanalda, Hull City Millwall maçı nereden CANLI izlenir?

Heyecan seviyesinin tavan yaptığı İngiltere Championship Play-Off turu kapsamında oynanacak Hull City - Millwall maçı, Türkiye’den şifresiz yayınla ekranlara gelecek. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Hull City Millwall maçı nereden canlı izlenir?" sorusunun yanıtı, TV8 ekranlarını işaret ediyor. Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür gibi yıldızların yer aldığı Hull City’nin bu kader randevusunu kaçırmamak ve bu taktiksel savaşı anlık olarak takip etmek isteyenler için işte karşılaşmanın yayın saati ve frekans bilgileri...

HULL CİTY - MİLLWALL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Championship Play-Off yarı final ilk karşılaşması, 08 Mayıs 2026 Cuma günü (bugün) oynanacak. Premier Lig yolundaki bu hayati mücadelenin başlama düdüğü saat 22:00'de çalacak.

HULL CİTY - MİLLWALL MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ İZLE)

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin bu kritik maçı, Türkiye'de geniş kitlelere ulaşması amacıyla şifresiz olarak ekranlara taşınıyor. Maçı canlı takip edebileceğiniz platformlar:

• TV8: Şifresiz ve naklen.

• Exxen: Dijital platform üzerinden yüksek çözünürlükle.

TV8 CANLI MAÇ İZLE: KANAL VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edecek taraftarlar için TV8'in yayın numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 28. Kanal

• D-Smart: 28. Kanal

• Kablo TV: 34. Kanal

• Tivibu: 31. Kanal

• Turkcell TV+: 29. Kanal

• Vodafone TV: 28. Kanal

• Ayrıca TV8, Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak erişilebilir durumdadır.

DEV RANDEVU MKM STADYUMU'NDA OYNANACAK

Hull City, Premier Lig kapısını aralamak için ilk adımı kendi evinde, MKM Stadyumu’nda atacak. Kendi seyircisinin desteğini arkasına alacak olan "Kaplanlar", rövanş öncesi Millwall karşısında avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkıyor.

PREMİER LİG YOLUNDA KRİTİK EŞİK

Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür gibi milli yıldızlarımızın formasını giydiği Hull City, sezonun en önemli maçına çıkıyor. Championship Play-Off yarı final mücadelesinde Millwall’u saf dışı bırakıp Wembley’deki finale yükselmek isteyen Hull City’nin bu heyecan dolu 90 dakikasını kaçırmamak için saat 22:00'de TV8 ekranlarında yerinizi almayı unutmayın!