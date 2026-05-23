Hull City Middlesbrough CANLI ŞİFRESİZ izle! Hull City Middlesbrough maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

İngiltere Championship sezonunun kaderini belirleyecek play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geliyor. Futbol dünyasının yakından takip ettiği mücadelede kazanan takım, gelecek sezon Premier Lig’de mücadele etme hakkı elde edecek. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadium dev finale ev sahipliği yaparken, karşılaşma hem sportif hem ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Peki, Hull City Middlesbrough maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Hull City Middlesbrough canlı, şifresiz izle! Detaylar haberimizde.

HULL CITY MIDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak Championship play-off final karşılaşması Türkiye’de TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon yayınının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip edebilecek.

HULL CITY MIDDLESBROUGH CANLI İZLE!

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TV8’in resmi yayın akışı ve dijital yayın platformları üzerinden mücadeleyi izleyebilecek. İngiltere futbolunun en prestijli karşılaşmalarından biri olarak değerlendirilen final mücadelesinin yüksek tempoda geçmesi bekleniyor.

HULL CITY MIDDLESBROUGH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City – Middlesbrough Championship play-off final mücadelesi bugün saat 17.30’da başlayacak. Dev karşılaşma Londra’daki Wembley Stadyumu’nda oynanacak.

HULL CITY MIDDLESBROUGH MUHTEMEL 11'LER

Hull City Muhtemel 11’i

Pandur; Ajayi, Egan, Hughes; Coyle, Slater, Crooks, Giles; Belloumi, Millar; McBurnie.

Middlesbrough Muhtemel 11’i

Brynn; Ayling, Fry, Malanda; Brittain, Hackney, Morris, Targett; Whittaker, McGree; Strelec.