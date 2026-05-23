Haberler

Hull City Middlesbrough CANLI ŞİFRESİZ izle! Hull City Middlesbrough maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

Hull City Middlesbrough CANLI ŞİFRESİZ izle! Hull City Middlesbrough maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hull City Middlesbrough canlı, şifresiz izle! Hull City ile Middlesbrough, Championship play-off finalinde Premier Lig bileti için karşı karşıya geliyor. Londra’daki Wembley Stadium’nda oynanacak dev mücadele futbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Peki, Hull City Middlesbrough maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...

İngiltere Championship sezonunun kaderini belirleyecek play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geliyor. Futbol dünyasının yakından takip ettiği mücadelede kazanan takım, gelecek sezon Premier Lig’de mücadele etme hakkı elde edecek. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadium dev finale ev sahipliği yaparken, karşılaşma hem sportif hem ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Peki, Hull City Middlesbrough maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Hull City Middlesbrough canlı, şifresiz izle! Detaylar haberimizde.

HULL CITY MIDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA?

Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak Championship play-off final karşılaşması Türkiye’de TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon yayınının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip edebilecek.

HULL CITY MIDDLESBROUGH CANLI İZLE!

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TV8’in resmi yayın akışı ve dijital yayın platformları üzerinden mücadeleyi izleyebilecek. İngiltere futbolunun en prestijli karşılaşmalarından biri olarak değerlendirilen final mücadelesinin yüksek tempoda geçmesi bekleniyor.

HULL CITY MIDDLESBROUGH CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

HULL CITY MIDDLESBROUGH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City – Middlesbrough Championship play-off final mücadelesi bugün saat 17.30’da başlayacak. Dev karşılaşma Londra’daki Wembley Stadyumu’nda oynanacak.

HULL CITY MIDDLESBROUGH MUHTEMEL 11'LER

Hull City Muhtemel 11’i

Pandur; Ajayi, Egan, Hughes; Coyle, Slater, Crooks, Giles; Belloumi, Millar; McBurnie.

Middlesbrough Muhtemel 11’i

Brynn; Ayling, Fry, Malanda; Brittain, Hackney, Morris, Targett; Whittaker, McGree; Strelec.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok

Grup toplantısını kim yapacak? Özel'den merak edilen soruya yanıt
Yakınına el sallarken yola çıktığı sırada otomobil çarptı

Yakınına el sallarken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu yaşandı

İstanbul'da 8. Etnospor Kültür Festivali coşkusu
''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
Hull City taraftarları, final maçını Türk bayraklarıyla bekledi, herkes aynı yorumu yaptı

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor