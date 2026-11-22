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Hull City, Premier Lig'in 11. haftasında 22 Kasım 2026 Pazar günü kendi sahası MKM Stadium'da Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yendi. İki gol de uzatma dakikalarında geldi ve ikisini de Oli McBurnie attı; Brighton o sırada, 89. dakikada Costinha'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişiyle oynuyordu.

HULL CITY - BRIGHTON MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 2-0 bitti. Türkiye saatiyle 17.00'de başlayan karşılaşmanın normal süresinde iki takım da gol bulamadı, skor ancak 90 dakika dolduktan sonra, uzatma dakikalarında açıldı.

HULL CITY'NİN GOLLERİNİ KİM ATTI?

İki golün sahibi de Oli McBurnie. Önce 90+2'de skoru açan McBurnie, üç dakika sonra 90+5'te farkı ikiye çıkardı; Sky Sports'un maç sayfasında da NTV'nin haberinde de gol dakikaları aynı yazıyor.

BRIGHTON NEDEN 10 KİŞİ KALDI?

Costinha yüzünden. Brighton'ın oyuncusu 89. dakikada ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı, konuk takım da eksik oynadığı uzatma dakikalarında iki gol yedi.

FERDİ KADIOĞLU OYNADI MI?

Oynadı ama yedek başladı. NTV'nin haberine göre Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 79. dakikada Diego Gomez'in yerine oyuna girdi.

MAÇI KİMLER İZLEDİ?

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, maçı tribünden Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'la birlikte izledi.