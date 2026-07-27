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Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hükümet Kadın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hükümet Kadın konusu, özeti ve Hükümet Kadın oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hükümet Kadın filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hükümet Kadın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hükümet Kadın filmini izleyecek olanların merak ettiği Hükümet Kadın konusu nedir, Hükümet Kadın oyuncuları kimler ve Hükümet Kadın özeti gibi konuları inceliyoruz.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği Hükümet Kadın, 2013 yılında çekildi ve aynı yıl sinemalarda vizyona girdi. BKM Film imzası taşıyan yapım, gösterime girdiği dönemde büyük ilgi görerek Türk sinemasının sevilen komedi filmleri arasına adını yazdırdı. Başarısının ardından serinin devam filmi Hükümet Kadın 2 de izleyiciyle buluştu.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın filminin çekimleri, Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirildi. Midyat'ın tarihi taş evleri, dar sokakları ve otantik atmosferi filmin doğal dekorunu oluştururken, bölgenin kültürel yapısı da hikâyeye önemli katkı sağladı. Çekimlerde yöre halkından bazı isimler de rol aldı.

HÜKÜMET KADIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Midyat'ta yaşayan sekiz çocuk annesi Xate'nin hikâyesini anlatıyor. Belediye başkanı olan eşi Aziz Veysel'in beklenmedik ölümü sonrası belediye başkanlığı görevini devralan Xate, okuma yazma bilmemesine rağmen ilçenin sorunlarını çözmek için mücadele eder. Mizah ve dramı bir araya getiren yapım, güçlü kadın karakteri ve sıcak Anadolu hikâyesiyle dikkat çekiyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenilerek hazırlanan film, izleyicilere hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşatıyor.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

• Demet Akbağ – Xate

• Sermiyan Midyat – Faruk

• Ercan Kesal – Aziz Veysel Nuroğlu

• Mahir İpek – İkram

• Gülhan Tekin – Fehime

• Burcu Gönder – Güle

• Nazmi Kırık – Ferhat

• Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah

• Ayberk Atilla – Şeyhmuz

• Bülent Çolak – Baran

• Sarp Aydınoğlu

• Renan Bilek

• Kemal Uçar

• Muhammed Akay

• Haki Biçici ve diğer başarılı oyuncular.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ GERÇEK HİKÂYE Mİ?

Hükümet Kadın, Midyat'ın ilk kadın belediye başkanlarından biri olan Zekiye Midyat'ın yaşamından esinlenilerek sinemaya uyarlandı. Filmde anlatılan olaylar kurgu unsurlarıyla zenginleştirilmiş olsa da, hikâyenin temelinde gerçek yaşamdan izler bulunuyor. Bu yönüyle Hükümet Kadın, Türk sinemasında hem güldüren hem de düşündüren yapımlar arasında gösteriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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