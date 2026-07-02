HSK yükselme kararnamesi yayınlandı, 2 Temmuz 2026 HSK kararları PDF!

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açıklanan 2 Temmuz 2026 HSK yükselme kararnamesi, yargı camiasında geniş yankı uyandırdı. Yeni yayımlanan kararname ile birlikte terfi eden isimler ve görev değişiklikleri belli olurken, HSK kararları PDF formatında erişime açıldı. Binlerce kişi “HSK yükselme kararnamesi kimleri kapsıyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

HSK YÜKSELME KARARNAMESİ YAYINLANDI!

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

2026 Nisan dönemi sonuna kadar süreleri biten, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yükseltilme kararı verilen adli yargı hâkimleri, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hâkimlerinin, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.