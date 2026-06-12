HSK Kararnamesi yayınlandı mı, 2026 Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi yayınlandı mı?

2026 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi için geri sayım sürerken, HSK Kararnamesi'nin yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. Her yıl binlerce hakim ve savcının görev yeri değişikliklerini belirleyen ana kararnameye ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. HSK 2026 Kararnamesi yayımlandı mı, kararname sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek soruları araştırılıyor.

HSK KARARNAMESİ YAYINLANDI MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Hakimler Savcılar Kurulu, 2026 Yılı Ana Kararnamesi'ni yayımladı. Adli Yargı Kararnamesi ile 4 bin 608, İdari Yargı Kararnamesi ile 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

4 BİN 967 HAKİM VE SAVCIYA YENİ GÖREV

Yayımlanan kararnameyle, adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, atamalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacaktır.

Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin; hâkim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

ANKARA'YA YENİ CUMHURİYET SAVCISI

Kararnameye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse'nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin; hâkim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

HSK 2026 Yılı Ana Kararnamesi'ne gitmek için tıklayınız .