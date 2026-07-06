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House of the Dragon 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

House of the Dragon 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?
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House of the Dragon 3. sezon yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken, dizinin 4. bölüm yayın tarihi de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Resmi yayın takvimine göre üçüncü sezonun yeni bölüm tarihi ve sezonun tamamına ait yayın programı belli oldu.

Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan House of the Dragon, üçüncü sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Haftalık yayın modeliyle ekranlara gelen yapımın yeni bölümleri, resmi yayın programı doğrultusunda izleyicilerle buluşuyor. Üçüncü sezonun ilerlemesiyle birlikte özellikle dördüncü bölümün yayın tarihi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, House Of The Dragon 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON 4. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Resmi yayın takvimine göre House of the Dragon 3. sezon 4. bölüm, 12 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanacak.

Üçüncü sezon için açıklanan haftalık yayın planı doğrultusunda yeni bölümler düzenli aralıklarla izleyicilere sunuluyor. Bu kapsamda ilk üç bölümün ardından dördüncü bölüm de 12 Temmuz 2026 tarihinde yayın programındaki yerini alacak.

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON YAYIN TAKVİMİ

Üçüncü sezon için açıklanan resmi yayın programına göre sezon toplam 8 bölümden oluşuyor. Bölümlerin yayın tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

Sezon 1. Bölüm: 21 Haziran 2026

Sezon 2. Bölüm: 28 Haziran 2026

Sezon 3. Bölüm: 05 Temmuz 2026

Sezon 4. Bölüm: 12 Temmuz 2026

Sezon 5. Bölüm: 19 Temmuz 2026

Sezon 6. Bölüm: 26 Temmuz 2026

Sezon 7. Bölüm: 02 Ağustos 2026

Sezon 8. Bölüm: 09 Ağustos 2026

Resmi yayın planına göre üçüncü sezonun final bölümü 09 Ağustos 2026 tarihinde ekranlara gelecek.

Sezon boyunca haftalık yayın düzeni korunuyor. Böylece her hafta bir yeni bölüm izleyicilerle buluşurken, sezonun tüm bölümleri açıklanan resmi yayın programına uygun şekilde yayınlanıyor.

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON NEREDEN İZLENİR?

House of the Dragon üçüncü sezon bölümleri, Türkiye'de resmi yayıncı platformlar üzerinden izlenebiliyor.

Yeni sezon bölümleri Türkiye'de HBO Max platformunda izleyicilere sunuluyor. Ayrıca HBO içeriklerine erişim sağlayan TV+ platformu üzerinden de dizinin üçüncü sezon bölümleri izlenebiliyor.

Üçüncü sezonu takip etmek isteyen izleyiciler, resmi yayıncı platformları kullanarak haftalık olarak yayınlanan yeni bölümlere erişim sağlayabiliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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