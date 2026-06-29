House Of The Dragon 3. sezon 2. bölüm Full HD izle! (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) House Of The Dragon 3. sezon 2. bölüm tek parça izle!

George R.R. Martin’in "Ateş ve Kan" (Fire & Blood) adlı eserinden uyarlanan ve Westeros'ta Targaryen Hanedanı'nın kanlı iç savaşını konu alan House of the Dragon, uzun süredir beklenen 3. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıktı. "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen büyük savaşın giderek şiddetlendiği yeni sezonda, Siyahlar ile Yeşiller arasındaki taht mücadelesi daha da kritik bir noktaya taşınıyor. Peki, House Of The Dragon 3. sezon 2. bölüm nereden izlenir? (Türkçe Dublaj ve Altyazılı) House Of The Dragon 3. sezon 2. bölüm tek parça izle!

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON 2. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

House of the Dragon'un yeni sezon bölümlerini yüksek görüntü ve ses kalitesiyle izlemek isteyen kullanıcılar için resmi yayın haklarına sahip platformlar öne çıkıyor. Dizinin yeni bölümleri, lisanslı yayıncılar aracılığıyla Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçenekleriyle izlenebiliyor.

Türkiye'de HBO içerik haklarını bulunduran TV+, premium abonelerine dizinin yeni bölümlerini ABD yayın takvimiyle eş zamanlı olarak sunuyor. Platform üzerinden Türkçe dublaj ve altyazı seçeneklerine erişim sağlanabiliyor.

Bunun yanında Max (HBO Max) platformuna erişim sağlayabilen kullanıcılar da yasal abonelikleri kapsamında House of the Dragon'un yeni sezon bölümlerini yayınlandığı anda izleyebiliyor. Platform aynı zamanda dizinin önceki sezonlarını da arşivinde bulunduruyor.

Resmi yayın platformlarının tercih edilmesi; yüksek görüntü kalitesi, güvenli yayın altyapısı ve lisanslı içerik deneyimi açısından önem taşıyor.

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON YAYIN TAKVİMİ

House of the Dragon'un üçüncü sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. HBO tarafından açıklanan resmi yayın planına göre yeni bölümler her hafta pazar günü ABD'de yayınlanırken, Türkiye'de pazartesi günü sabaha karşı izleyicilerle buluşuyor.

Resmi takvime göre sezonun ilk bölümü 21 Haziran 2026 tarihinde yayınlandı. İkinci bölüm 28 Haziran 2026 tarihinde ekranlara gelirken, üçüncü bölümün 5 Temmuz 2026, dördüncü bölümün 12 Temmuz 2026, beşinci bölümün 19 Temmuz 2026, altıncı bölümün 26 Temmuz 2026, yedinci bölümün 2 Ağustos 2026 ve sezon finali olan sekizinci bölümün ise 9 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanması planlanıyor.

Türkiye'deki yayın düzeninde ise yeni bölümler, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece resmi platformlarda erişime açılıyor. Üçüncü sezonda Rhaenyra Targaryen ile Alicent Hightower eksenindeki büyük mücadele devam ederken, sezon boyunca toplam sekiz bölümün resmi yayın takvimine uygun şekilde izleyiciyle buluşması bekleniyor.