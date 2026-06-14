Hollanda Milli Takım Kadrosu 2026: Hollanda Dünya Kupası kadrosunda kimler var?

Hollanda Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda teknik direktör Ronald Koeman yönetiminde güçlü ve dengeli bir kadro yapısıyla dikkat çekiyor. Hollanda Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 26 kişilik nihai kadro, hem Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen yıldız oyunculardan hem de yükselen genç yeteneklerden oluşuyor. Peki, Hollanda 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Detaylar...

HOLLANDA MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci rotasyonunda modern futbolun gerektirdiği oyun kurma becerisine sahip isimler tercih edilirken, savunma hattında dünya çapında tanınan lider oyuncular görev alıyor. Orta saha ve hücum bölgesinde ise hem yaratıcı hem de pres gücü yüksek futbolcuların dengesi dikkat çekiyor. Kadro yapısı, Koeman’ın turnuva planlamasında hem kontrollü oyun hem de hızlı hücum geçişlerine dayalı bir sistem benimsediğini gösteriyor.

Hollanda’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki grup aşaması da oldukça rekabetçi. F Grubu’nda Japonya, İsveç ve Tunus ile karşılaşacak olan ekip, gruptan çıkma hedefiyle sahaya çıkacak. Bu nedenle kadro seçimi, yalnızca bireysel kaliteye değil aynı zamanda turnuva dayanıklılığına da göre şekillendirilmiş durumda.

HOLLANDA 2026 DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleciler:

Mark Flekken (Bayer Leverkusen)

Robin Roefs (Sunderland)

Bart Verbruggen (Brighton)

Defans:

Nathan Aké (Manchester City)

Denzel Dumfries (Inter)

Jorrel Hato (Chelsea)

Jurrien Timber (Arsenal)

Micky van de Ven (Tottenham)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Jan Paul van Hecke (Brighton)

Orta saha:

Frenkie de Jong (Barcelona)

Marten de Roon (Atalanta)

Ryan Gravenberch (Liverpool)

Justin Kluivert (Bournemouth)

Teun Koopmeiners (Juventus)

Tijjani Reijnders (Manchester City)

Guus Til (PSV)

Quinten Timber (Olimpik Marsilya)

Mats Wieffer (Brighton)