Hollanda Japonya MAÇ ÖZETİ İZLE: Hollanda Japonya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Hollanda Japonya MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında oynanan Hollanda - Japonya karşılaşması nefes kesen bir sona sahne oldu. Uzun süre 2-1 önde götürdüğü mücadelede galibiyete çok yaklaşan Hollanda, uzatma dakikalarında gelen gole engel olamadı. Japonya, Daichi Kamada'nın 88. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi. Peki, Hollanda Japonya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Detaylar...

HOLLANDA JAPONYA MAÇ ÖZETİ İZLE

Karşılaşmaya daha etkili başlayan taraf Hollanda oldu. İlk yarıda topun kontrolünü elinde tutan Avrupa temsilcisi, Donyell Malen ve Cody Gakpo ile pozisyonlar bulmasına rağmen Japon kaleci Zion Suzuki'yi geçemedi. Japonya ise savunma güvenliğini ön planda tutarak devreyi golsüz eşitlikle tamamladı.

İkinci yarıda gol perdesi açıldı. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Ryan Gravenberch'in asistinde Virgil van Dijk sahneye çıktı ve Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi.

Japonya'nın cevabı gecikmedi. 56. dakikada Takefusa Kubo'nun hazırladığı pozisyonda Keito Nakamura ağları havalandırdı ve skor 1-1'e geldi.

Bu golden sonra oyuna dahil olan Crysencio Summerville, 63. dakikada Ryan Gravenberch'in ikinci asistini gole çevirerek Hollanda'yı yeniden öne geçirdi. Maçın kalan bölümünde Japonya topa daha fazla sahip olan taraf olsa da Hollanda savunması uzun süre direndi.

Ancak son söz Japonya'dan geldi. Uzatma dakikaları öncesinde baskısını artıran Asya temsilcisi, 87. dakikada Koki Ogawa'nın asistinde Daichi Kamada'nın golüyle skora yeniden denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

HOLLANDA JAPONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması kapsamında oynanan Hollanda - Japonya mücadelesi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

HOLLANDA JAPONYA MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Dört gole sahne olan karşılaşmada hem Hollanda hem de Japonya adına farklı isimler skor katkısı verdi.

Virgil van Dijk Kilidi Açtı

Karşılaşmanın ilk golü 50. dakikada geldi. Hollanda kaptanı Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch'in hazırladığı pozisyonda takımını öne geçiren golü kaydetti.

Keito Nakamura Umudu Yeşertti

Japonya, Hollanda'nın golüne yalnızca altı dakika sonra yanıt verdi. Takefusa Kubo'nun asistinde Keito Nakamura skoru 1-1'e taşıdı.

Summerville Hollanda'yı Yeniden Öne Geçirdi

Dakika 63'te oyuna sonradan dahil olan Crysencio Summerville, Ryan Gravenberch'in ikinci asistini gole çevirerek Hollanda'yı yeniden üstünlüğe taşıdı.

Daichi Kamada Son Noktayı Koydu

Karşılaşmanın en kritik anı 88. dakikada yaşandı. Japonya'nın baskısı sonuç verdi ve Koki Ogawa'nın asistinde Daichi Kamada ağları havalandırdı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.