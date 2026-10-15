Haberler

Hoffenheim Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hoffenheim Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hoffenheim ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi müsabakasında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Sinsheim şehrindeki PreZero Arena stadyumunda gerçekleşecek.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Almanya deplasmanında sahaya çıkacağı bu önemli müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 22.00 olarak açıklandı. Karşılaşmayı televizyon başından takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecekler.

HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇ TAKVİMİ VE YAYIN BİLGİLERİ

MAÇIN ADI: Hoffenheim - Beşiktaş

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 22:00

STADYUM: PreZero Arena

YAYIN KANALI: TRT 1

TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

MAÇ ZAMANI VE DETAYLARI

Hoffenheim ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 22.00 olarak belirlendi.

Müsabaka TRT 1 kanalından naklen ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak. İzleyiciler güncel platform kanalları üzerinden maça erişim sağlayabilirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
CNN'den çarpıcı iddia: ABD, İran'a karşı 'tüm bombaların anası' MOAB'ı kullanmayı planlıyor

Tüm bombaların anası masada! Hedefte İran'ın nükleer tesisleri
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı

Trump çılgına döndü: Bunu yapan vurulmalı
İşte İstanbul'daki selde son durum

İşte İstanbul'daki selde son durum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, İstanbul’u vuran sağanağı anlattı: Atalarımız 'Meryem Ana Fırtınası' dermiş

Tam da 14 Ekim'de! İstanbul'u vuran felaketin tarihteki adı buymuş
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçimi CHP'li başkan kazandı
Avrupa’da kripto borsaları için lisans dönemi: Kimler izin aldı, kimler dışarıda kaldı?

Avrupa’da kripto borsaları için lisans dönemi: Kimler izin aldı, kimler dışarıda kaldı?
Kırıkkale'de dronu fark eden ehliyetsiz sürücü araçtan inip yürüdü, yolcu direksiyona geçti! 80 bin lira ceza

Denetimi görünce araçtan inip yürüdü! Yolcu direksiyona geçti
İmamoğlu: Ertan Yıldız benim için hayal kırıklığıdır

İmamoğlu, bir isme çok öfkeli: Benim için hayal kırıklığıdır
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi

Peş peşe uyarıların ardından bir ilde daha eğitime ara verildi
AK Partili Faruk Acar'dan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin'in vefatıyla ilgili olumsuz paylaşımlara tepki

AK Parti'den Dündar Ziya Gültekin hakkındaki o paylaşımlara sert tepki