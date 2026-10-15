Hoffenheim Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

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Temsilcimiz Beşiktaş'ın Almanya deplasmanında sahaya çıkacağı bu önemli müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 22.00 olarak açıklandı. Karşılaşmayı televizyon başından takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecekler.

HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇ TAKVİMİ VE YAYIN BİLGİLERİ

MAÇIN ADI: Hoffenheim - Beşiktaş

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 22:00

STADYUM: PreZero Arena

YAYIN KANALI: TRT 1