Hoffenheim Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hoffenheim ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi müsabakasında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Sinsheim şehrindeki PreZero Arena stadyumunda gerçekleşecek.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın Almanya deplasmanında sahaya çıkacağı bu önemli müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 22.00 olarak açıklandı. Karşılaşmayı televizyon başından takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecekler.
HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇ TAKVİMİ VE YAYIN BİLGİLERİ
MAÇIN ADI: Hoffenheim - Beşiktaş
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 22:00
STADYUM: PreZero Arena
YAYIN KANALI: TRT 1
TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ
Digiturk: 23. Kanal
D-Smart: 26. Kanal
Kablo TV: 22. Kanal
Tivibu: 22. Kanal
Turkcell TV+: 21. Kanal
Fil Box: 20. Kanal
MAÇ ZAMANI VE DETAYLARI
Hoffenheim ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 22.00 olarak belirlendi.
Müsabaka TRT 1 kanalından naklen ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak. İzleyiciler güncel platform kanalları üzerinden maça erişim sağlayabilirler.