Hızır Orucu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Hızır Orucu başladı mı? Hızır orucu nedir, nasıl tutulur?

Hızır Orucu, Alevi-Bektaşi inancının en önemli ritüellerinden biri olarak, bolluk, bereket ve yardımın sembolü Hızır'a duyulan saygının ifadesidir. Toplumsal birlik, sabır ve paylaşmayı hatırlatan bu özel oruç, inanç sahipleri için manevi arınmanın ve içsel huzurun kapısını aralar. Peki, Hızır Orucu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Hızır Orucu başladı mı? Hızır orucu nedir? Detaylar...

HIZIR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hızır Orucu, Alevi-Bektaşi geleneğine göre her yıl Şubat ayının ikinci haftasında başlar. 2026 yılında bu özel oruç 10 Şubat Salı günü başlamaktadır. İnanca göre Hızır Orucu, manevi niyet ve arınma ile başlar ve gün doğmadan önceki niyetle oruca başlanır. Oruç, üç gün boyunca devam eder ve topluluk içinde sabır ve dua ile sürdürülür.

HIZIR ORUCU NE ZAMAN BİTİYOR?

Hızır Orucu, başladığı günü takip eden Perşembe günü, 12 Şubat 2026 itibarıyla sona erer. Oruç, gün batımına kadar süren bir perhiz ile tamamlanır. Bu süreç, sadece yeme içme perhizi değil; aynı zamanda kötü sözden, kırıcı davranışlardan ve dünyevi tartışmalardan uzak durmayı da içerir. Oruç bitimi, manevi bir arınma ve içsel huzurun pekişmesi anlamına gelir.

HIZIR ORUCU BAŞLADI MI?

2026 yılı Hızır Orucu, 10 Şubat Salı günü itibarıyla başlamış olup, üç gün boyunca devam etmektedir. Bu tarih aralığında inanç sahipleri niyet ederek oruca başlar, gün boyunca sabır ve dua ile manevi yönlerini güçlendirirler. Hızır Orucu başladığında, topluluk içinde oruca niyet edenlerin manevi birlik duygusu güçlenir ve dayanışma ön plana çıkar.

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır Orucu, Alevi-Bektaşi inancında Hızır'ın insanlara zor anlarda yetiştiğine ve bereket getirdiğine inanılan günlerde tutulan özel bir ibadettir. Bu oruç, toplumsal birlik ve paylaşmanın yanı sıra sabır ve manevi arınmayı da simgeler. İnanca göre, Hızır Orucu tutmak, hem Hızır'a saygının bir ifadesidir hem de topluluk içinde yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirir. Oruç, manevi bir deneyim olarak bireyleri kötü söz ve davranışlardan uzaklaştırır, gönül ve zihni temizlemeyi hedefler.

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

Hızır Orucu, niyet ve manevi arınma üzerine kurulu bir ibadettir. Oruç, gün doğmadan önce niyet edilerek başlar ve gün batımına kadar sürdürülür. 2026 yılında oruç, 10, 11 ve 12 Şubat tarihlerinde üç gün boyunca tutulacaktır. Bu süre zarfında kişi su dâhil hiçbir şey tüketmez. Oruç, yalnızca fiziksel bir perhiz değildir; aynı zamanda sabır, dua ve içsel muhasebe ile ruhu arındırmayı amaçlar. Gün boyunca kötü sözden ve kırıcı davranışlardan uzak durmak, Hızır Orucu'nun temel prensiplerindendir.

HIZIR LOKMASI NE ZAMAN DAĞITILIR?

Hızır Lokması, orucun tamamlanmasının ardından dağıtılan kutsal bir gelenektir. Genellikle Perşembe günü Hızır Cemi'nin ardından yapılır. Bu lokma, gösterişten uzak şekilde hazırlanır ve toplulukla paylaşılır. Hedefi sadece yiyecek sunmak değil, birlik, rızalık, dayanışma ve bereketi çoğaltmaktır. Hızır Lokması, oruç boyunca yapılan niyetlerin mühürlenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi anlamına gelir.