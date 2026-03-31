Hırvatistan Türkiye U21 maçında ne oldu, Egemen Korkmaz sağlık durumu ne? Hırvatistan Türkiye U21 maçı neden durdu, maç devam edecek mi?

Egemen Korkmaz’ın sağlık durumu merak konusu oldu: Türkiye U21 Milli Takımı’nın tecrübeli teknik direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan karşılaşmasında ani bir rahatsızlık geçirerek yere düşmesinin ardından olay yerinde ve ambulansta müdahale gördü. Hırvatistan Türkiye U21 maçında ne oldu, Egemen Korkmaz sağlık durumu ne?

HIRVATİSTAN TÜRKİYE U21 MAÇINDA NE OLDU?

Türkiye U21 Milli Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan karşılaşması sırasında ani bir şekilde yere yığıldı. Maç esnasında ayağının kayması sonucu düşen Korkmaz, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Saha kenarında yapılan ilk müdahale ile teknik ekibin ve sağlık ekiplerinin dikkati sayesinde durum hızlıca kontrol altına alındı.

BİLİNCİ AÇIK, HAFİF ŞİŞLİKLE HASTANEYE KALDIRILDI

Düşmenin ardından kafasında hafif bir şişlik oluşan Egemen Korkmaz’ın bilincinin yerinde olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin saha kenarındaki müdahalesinin ardından Korkmaz, güvenlik önlemleri eşliğinde ambulans ile hastaneye sevk edildi. Futbol camiası, tecrübeli teknik adamın sağlık durumunu yakından takip ediyor.A

Ayrıntılar geliyor...