Hırvatistan İspanya maçı hangi kanalda, Hırvatistan vs İspanya nereden CANLI izlenir?

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Akşamın en çok takip edilecek karşılaşmalarından biri olan Hırvatistan- İspanya mücadelesi için geri sayım sürüyor. Split'teki atmosferiyle bilinen stadyumda oynanacak dev maçı kaçırmak istemeyenler, "Hırvatistan- İspanya maçı şifresiz mi, internetten canlı izlenebilir mi, maç kaçıncı kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde.

HIRVATİSTAN-İSPANYA MAÇI A HABER'DE

UEFA Uluslar Ligi'nde akşamın en büyük eşleşmelerinden biri Split'te oynanacak. Hırvatistan, sahasında güçlü rakibi İspanya'yı ağırlayacak. Futbolseverlerin büyük ilgiyle beklediği mücadelenin Türkiye'deki yayıncısı A Haber oldu. Karşılaşma, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev maçı izlemek isteyen futbolseverler, A Haber'i hem karasal ve uydu yayınından hem de dijital platformlardan açabilecek. Platformlara göre A Haber'in kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 32. kanal

D Smart: 35. kanal

Kablo TV: 56. kanal

Tivibu: 57. kanal

Turkcell TV+: 53. kanal

Kanal numaraları dönem dönem güncellenebildiği için futbolseverlerin maç saatinden önce kullandıkları platformun kanal listesini kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

İNTERNETTEN CANLI İZLEME SEÇENEĞİ

Maç saatinde televizyona ulaşamayacak olanlar için A Haber'in resmi internet sitesi alternatif bir seçenek sunuyor. Kanalın canlı yayın sayfası üzerinden karşılaşma bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla ücretsiz olarak izlenebilecek. Yoğun izleyici trafiği nedeniyle internet yayınında zaman zaman donma yaşanabileceğinden, güçlü bir bağlantı kullanılması öneriliyor.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hırvatistan- İspanya karşılaşması bugün, 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saatiyle 21.45'te, Hırvatistan yerel saatiyle 20.45'te çalacak. Maç saati veya yayın akışında resmi makamlarca yapılabilecek değişikliklere karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

POLJUD'DA BÜYÜK RANDEVU

Karşılaşmaya Split'teki tarihi Poljud Stadyumu ev sahipliği yapacak. Tribünleriyle Avrupa'nın en etkileyici atmosferlerinden birine sahip stadyumlar arasında gösterilen Poljud'da, Hırvatistan taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. İspanya ise topa sahip olma ve hızlı pas oyunuyla deplasmanda kontrolü ele almaya çalışacak.

İKİ GÜÇLÜ EKİBİN MÜCADELESİ

Büyük turnuvalarda iddialı performanslarıyla öne çıkan Hırvatistan ve İspanya, kadrolarındaki dünya çapındaki oyuncularla futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Grubundaki konumunu sağlamlaştırmak isteyen iki takımın mücadelesinin, yüksek tempolu ve çekişmeli geçmesi bekleniyor.

MAÇ KÜNYESİ

Karşılaşma: Hırvatistan - İspanya

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 6 Ekim 2026 Salı

Saat: 21.45

Stadyum: Poljud Stadyumu, Split

Yayın: A Haber (canlı ve şifresiz)