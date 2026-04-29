Doğanın yeniden canlandığı, baharın tam anlamıyla kendini hissettirdiği Hıdırellez, her yıl sabit bir tarihte kutlanan en köklü mevsimlik bayramlardan biridir. Halk inancına ve geleneksel takvime göre Hıdırellez, 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs ikindi vaktine kadar devam eder. Peki, Hıdırellez ne zaman, hangi gün kutlanır? Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek dilenir? Detaylar...

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Bu özel dönem, Türk dünyasında “Ruz-ı Hızır” yani “Hızır Günü” olarak da adlandırılır. İnanca göre bu tarih, kış mevsiminin sona erip bereket, bolluk ve yenilenme döneminin başladığı eşik noktasıdır. Halk takvimi içerisinde yıl ikiye ayrılır:

6 Mayıs – 7 Kasım arası “Hızır Günleri” (yaz dönemi)

8 Kasım – 5 Mayıs arası “Kasım Günleri” (kış dönemi)

Bu nedenle 5 Mayıs gecesi, sembolik olarak kışın bitişini ve yazın başlangıcını temsil eden en önemli zamanlardan biri olarak kabul edilir.

HIDIRELLEZ HANGİ GÜN KUTLANIR?

Hıdırellez kutlamaları her yıl 5 Mayıs gecesi başlar ve 6 Mayıs günü devam eder. Kutlamalar özellikle 5 Mayıs akşamı yoğunlaşır ve gece boyunca çeşitli ritüellerle sürer.

6 Mayıs sabahı ise geleneksel uygulamaların tamamlandığı, dileklerin doğaya teslim edildiği ve bereketin paylaşıldığı gündür. Bu tarihsel düzen, yüzyıllardır değişmeden sürdürülen bir halk inancı olarak Anadolu’nun yanı sıra Balkanlar ve Orta Asya coğrafyasında da yaşatılmaktadır.

Hıdırellez’in en önemli özelliği, belirli bir günün ötesinde bir “geçiş zamanı” olarak görülmesidir. Bu nedenle kutlamalar yalnızca bir gün değil, gece ile gündüz arasındaki sembolik dönüşüm üzerinden anlam kazanır.

HIDIRELLEZ'DE NELER YAPILIR?

Hıdırellez, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda bolluk, bereket ve şans dileklerinin doğayla buluşturulduğu ritüeller bütünüdür. Bu özel günde en yaygın uygulamalar doğa ile iç içe gerçekleşir.

En bilinen geleneklerden biri gül ağacı ritüelidir. 5 Mayıs akşam ezanı ile birlikte, kişiler dileklerini sembolik olarak ifade eder. Ev, araba, sağlık, başarı veya çocuk gibi istekler:

Küçük objelerle temsil edilir

Kağıda çizilir

Ya da yazılı notlar haline getirilir

Bu dilekler genellikle gül ağacının dallarına asılır veya dibine bırakılır. Gül ağacı, Hıdırellez inancında kutsal kabul edilen bir semboldür ve dileklerin kabul olacağına inanılır.

Bir diğer yaygın uygulama ise bereket ritüelleridir. Cüzdanların açık bırakılması, para konulması veya evin belirli köşelerine bereketi simgeleyen objeler yerleştirilmesi sıkça görülür. Bu uygulamaların amacı, yıl boyunca maddi bolluğun artacağına inanılmasıdır.

Ayrıca bazı bölgelerde ateş yakma ve üzerinden atlama geleneği de sürdürülür. Bu ritüelin, kişinin üzerindeki negatif enerjiyi temizlediğine ve yeni döneme arınmış şekilde girildiğine inanılır.

HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENIR?

Hıdırellez’in en güçlü ve en yaygın ritüeli dilek dileme geleneğidir. Bu uygulama, özellikle 5 Mayıs akşamı gerçekleştirilir ve doğa ile sembolik bir iletişim kurma biçimi olarak kabul edilir.

Dilek dileme süreci genellikle şu adımlarla yapılır:

İlk olarak kişi, içinden geçen dileği net bir şekilde belirler. Bu dilek bir ev, araba, iş, sağlık ya da manevi bir istek olabilir. Ardından bu dilek:

Kağıda çizilir veya yazılır

Küçük sembollerle temsil edilir

Bazen de maket şeklinde hazırlanır

Hazırlanan dilekler gül ağacının altına bırakılır ya da dallarına asılır. Bu işlem, dileğin doğaya emanet edilmesi anlamına gelir.

Bazı bölgelerde dileklerin kabul olması için su ritüeli de uygulanır. 6 Mayıs sabahı, gül ağacına bırakılan dilekler alınarak akarsuya, dereye veya denize bırakılır. Bu uygulamanın, dileğin “yolunun açılması” ve gerçekleşme sürecinin başlaması anlamına geldiğine inanılır.

Bir diğer yaygın inanç ise dilek sırasında sessizlik ve içtenliğin önemidir. Hıdırellez ritüellerinde dileğin kimseye anlatılmadan, tamamen kişisel bir niyetle yapılması gerektiği düşünülür.