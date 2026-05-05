Hıdırellez dilekleri ne zaman gömülür?

Hıdırellez dilekleri ne zaman gömülür sorusu, 5-6 Mayıs Hıdırellez geleneği yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Baharın gelişiyle birlikte yapılan dilek ritüellerinde kağıtların toprağa ne zaman bırakılacağı ve bu işlemin hangi saatlerde yapılması gerektiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Hıdırellez dilekleri hangi saatte toprağa verilir sorusu da her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun şekilde sorgulanıyor. İnanca göre 5 Mayıs akşamı başlayan Hıdırellez gecesinde dilekler hazırlanıp 6 Mayıs sabahına kadar toprağa gömülüyor ve bu zaman aralığının ritüelin en önemli kısmı olduğu kabul ediliyor.

HIDIRELLEZ DİLEKLERİ NE ZAMAN GÖMÜLÜR?

Hıdırellez dilekleri ne zaman gömülür sorusu, 5-6 Mayıs Hıdırellez geleneği yaklaşırken en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Baharın gelişiyle birlikte kutlanan bu özel gecede dileklerin toprağa bırakılma zamanı, ritüelin en önemli aşamalarından biri olarak görülüyor. İnanca göre doğru zaman diliminde yapılan gömme işleminin dileklerin kabulü açısından anlam taşıdığına inanılıyor.

HIDIRELLEZ DİLEKLERİ HANGİ GÜN TOPRAĞA GÖMÜLÜR?

Hıdırellez geleneğinde dilekler genellikle 5 Mayıs akşamı gün batımından sonra hazırlanır ve 6 Mayıs sabahına kadar toprağa gömülür. Bu zaman aralığının Hıdırellez gecesini kapsadığı ve dilek ritüelinin en uygun dönemi olduğu kabul edilir. Vatandaşlar dilek kağıtlarını bu süre içinde uygun bir toprağa bırakarak geleneği yerine getirir.

HIDIRELLEZ DİLEK GÖMME SAATLERİ

Halk inanışına göre dilek gömme işlemi özellikle gece saatlerinde ve sabaha karşı yapılır. Bu saatlerin manevi olarak daha güçlü olduğuna inanılır. Özellikle 5 Mayıs gecesi ile 6 Mayıs sabahı arasındaki zaman dilimi ritüelin en yoğun şekilde uygulandığı dönemdir.

HIDIRELLEZ DİLEK RİTÜELİNDE TOPRAĞIN ÖNEMİ

Toprağa gömme geleneği, Hıdırellez ritüelinde dileklerin doğaya teslim edilmesi anlamı taşır. İnanca göre toprak, dilekleri Hızır’a ulaştırır ve gerçekleşmesine vesile olur. Bu nedenle doğru zaman kadar doğru ritüel de Hıdırellez geleneğinde önemli kabul edilir.

Osman DEMİR
