Hepsijet 1 Mayıs’ta çalışıyor mu?

Resmi tatil takviminin uygulanmasıyla birlikte e-ticaret kullanıcıları, arama motorlarında "1 Mayıs Cuma Hepsijet paket getirir mi, kargolar ne zaman açılacak?" başlıklarını sorgulamaya başladı. PTT, Aras ve Yurtiçi kargo gibi kuruluşlar resmi tatil protokolü gereği faaliyetlerine ara verirken; Hepsijet gibi yeni nesil dağıtım ağlarının bayram ve tatil mesaisi, bölgeye ve operasyon yoğunluğuna göre farklılık gösterebiliyor. 1 Mayıs 2026 tarihinde beklediğiniz paketlerin durumunu öğrenmek ve Hepsijet müşteri hizmetleri duyurularına göz atmak için hazırladığımız rehber haberimize göz atabilirsiniz.

HEPSİJET 1 MAYIS CUMA GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle birçok kargo firması operasyonlarına ara verirken, Hepsijet de bu kervana katıldı. Kurumdan yapılan resmi bilgilendirmeye göre, Hepsijet 1 Mayıs Cuma günü hizmet vermeyecek. Resmi tatil protokolü uygulayan şirket, bu özel günde dağıtım ve toplama faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

HEPSİJET RESMİ TATİL AÇIKLAMASI

Hepsijet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesai düzeni hakkında kullanıcılarını şu ifadelerle bilgilendirdi:

"1 Mayıs Cuma Günü operasyonlarımıza resmi tatil sebebi ile ara vereceğimizi bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla."

Bu açıklama doğrultusunda, Hepsiburada veya diğer platformlar üzerinden verilen siparişlerin teslimat süreçlerinde bir günlük bir kayma yaşanması bekleniyor.

HEPSİJET TESLİMATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hepsijet kuryeleri ve dağıtım merkezleri, resmi tatilin sona ermesinin ardından yeniden sahaya çıkacak. 1 Mayıs'ta ara verilen kargo operasyonları, 2 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir. Cuma günü dağıtıma çıkmayan paketlerin, Cumartesi günü öncelikli olarak teslim edilmesi planlanmaktadır.

KARGO DURUMU NASIL SORGULANIR?

Hepsijet üzerinden beklediğiniz bir kargonuz varsa, 1 Mayıs günü herhangi bir hareket göremeyebilirsiniz. Ancak kargonuzun güncel durumunu takip etmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

• Hepsijet Mobil Uygulaması: "Kargom Nerede" sekmesinden anlık sorgulama yapabilirsiniz.

• Resmi Web Sitesi: Takip numarası ile kargonuzun hangi transfer merkezinde olduğunu görebilirsiniz.

• SMS Bilgilendirmesi: Paketiniz 2 Mayıs sabahı dağıtıma çıktığında telefonunuza bilgilendirme mesajı iletilecektir.