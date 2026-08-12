Helin Kandemir kimdir? Helin Kandemir kaç yaşında, nereli, sevgilisi kimdir?

Oyunculuk performansıyla genç yaşta geniş bir hayran kitlesine ulaşan Helin Kandemir, yeni projeleri ve özel yaşamıyla gündemdeki yerini koruyor. 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, Duy Beni ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gibi yapımlardaki rolleriyle tanındı. Kandemir'in özel hayatı da sevenleri tarafından araştırılırken, "Helin Kandemir kaç yaşında, nereli, sevgilisi kimdir?" soruları gündeme geliyor. İşte Helin Kandemir'in biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar...

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 2017 yılında İsimsizler dizisinde Pelin Akıncı karakterini canlandırarak adım atan Kandemir, daha sonra Bir Litre Gözyaşı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Duy Beni ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gibi yapımlarda rol aldı. Sinema kariyerinde ise Kız Kardeşler filmindeki performansıyla dikkat çekerek Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

HELİN KANDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Helin Kandemir, 2 Haziran 2004 doğumludur. 12 Ağustos 2026 itibarıyla 22 yaşındadır.

HELİN KANDEMİR NERELİ?

Helin Kandemir, İstanbul doğumludur. 2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, kariyerine genç yaşta adım attı.

HELİN KANDEMİR'İN KARİYERİ

Helin Kandemir, oyunculuk kariyerine 2017 yılında İsimsizler dizisinde Pelin Akıncı karakteriyle başladı. Ardından Bir Litre Gözyaşı dizisinde Elif Yürekli, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Kibrit/Dilara ve Kağıt Ev dizisinde Cemre Fırtına karakterlerini canlandırdı. 2022 yılında Duy Beni dizisindeki Leyla rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Kandemir, Hakan: Muhafız, Azizler, Özel Ders, Bihter ve İstanbul Ansiklopedisi gibi dijital yapımlarda da rol aldı. 2024-2025 yıllarında Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Sümbül karakterini canlandırdı. 2026 itibarıyla ise Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle Demir karakteriyle ekranlarda yer almaktadır.

Oyunculuğun yanı sıra tiyatroda da çalışmalar yapan Kandemir, 2024 yılında Balina adlı oyunda sahne aldı. Genç oyuncu, farklı projelerdeki performanslarıyla çeşitli ödüllere de layık görüldü.