Heimlich manevrası, yemek ya da yabancı bir cisim soluk borusunu tamamen tıkadığında uygulanan ilk yardım yöntemidir. Müdahale eden kişi, tıkanan kişinin arkasına geçer ve göbeğin biraz üstüne yerleştirdiği yumrukla karna içe ve yukarı doğru art arda baskı yapar. Sağlık Bakanlığı, böyle bir tıkanmada hemen 112'nin aranmasını, tekniği bilen birinin de vakit kaybetmeden müdahale etmesini öneriyor.

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Hava yolunu tıkayan cismi, karına yapılan ani baskıyla akciğerdeki havayı dışarı iterek çıkarmaya dayanan bir ilk yardım tekniği. Bakanlığın 21 Ocak 2024 tarihli duyurusunda bu tür tıkanmaların özellikle çocuklarda sık görüldüğü belirtilmişti.

KONYA'DA NE OLDU?

Konya'nın Meram ilçesinde boğazına fındık kaçan ve nefes alamayan bir kadın, yakındaki polis noktasına gelip yardım istedi. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) 18 Kasım 2026'da geçtiği habere göre olay öğle saatlerinde yaşandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Paksoy kadına Heimlich manevrası uyguladı ve fındık çıktı. Müdahale anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Rahat nefes almaya başlayan kadın bir süre dinlendi, polislere teşekkür edip ayrıldı. Paksoy, bu müdahalelerin eğitimini İl Emniyet Müdürlüğü'nden aldıklarını söyledi.

Benzer haberler son günlerde art arda geldi. 17 Kasım'da Adana'da döner yerken nefes borusuna et parçası kaçan bir kişiyi komşu esnaf, 5 Kasım'da Batman'da tostu boğazına takılan bir öğrenciyi öğretmeni aynı yöntemle kurtardı.

HEİMLİCH MANEVRASI NE ZAMAN UYGULANIR?

Yalnız hava yolu tamamen tıkandığında. Acıbadem Sağlık Grubu'nun ilk yardım rehberine göre tam tıkanmanın belirtileri nefes alamama, konuşamama, öksürememe, elleri boğaza götürme ve morarmadır. Kişi öksürebiliyor ve konuşabiliyorsa manevra yapılmaz, öksürmeye devam etmesi istenir; güçlü öksürük cismi çoğu zaman kendiliğinden çıkarır. Öksürük zayıflar ya da morarma başlarsa hemen müdahale edilir.

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Yetişkinlerde ve 1 yaşından büyük çocuklarda önce kişinin arkasına geçilip öne eğilmesi sağlanır, kürek kemiklerinin arasına avuç içiyle 5 kez sertçe vurulur. Cisim çıkmazsa arkadan sarılınır: bir el yumruk yapılıp göbek deliğinin biraz üstüne konur, öbür el bu yumruğu kavrar ve karna içe ve yukarı doğru 5 kez bastırılır. Sırt darbeleri ile karın baskıları, cisim çıkana kadar sırayla tekrarlanır. Kişi bilincini kaybederse 112 aranır ve kalp masajına (CPR) başlanır.

Cisim çıksa bile solunum yollarında bir hasar olup olmadığının anlaşılması için kişinin doktora görünmesi gerekiyor.

BEBEKLERDE VE HAMİLELERDE NASIL UYGULANIR?

1 yaşından küçük bebeklerde karın baskısı yapılmaz. Bebek, başı gövdesinden aşağıda kalacak şekilde yüzüstü kolun üzerine yatırılır ve sırtına 5 kez vurulur; ardından sırtüstü çevrilip göğsün alt kısmına 5 kez bası uygulanır. Hamilelerde ve kilolu kişilerde baskı karından değil göğüs kafesinden yapılır. Yalnızken boğazına bir şey kaçan kişi kendi yumruğuyla karnına aynı baskıyı yapabilir ya da karnını sandalye sırtı, masa kenarı gibi sert bir yüzeye bastırabilir.

ADINI KİMDEN ALIYOR?

Yöntem adını, 1974'te tanımlayan ABD'li doktor Henry Heimlich'ten alıyor. Heimlich, 2016'da 96 yaşında hayatını kaybetti.