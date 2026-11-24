Hayvancılık destekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetiştiricilere buzağı, malak, kuzu ve oğlak başına, arıcılıkta ve yerli ırkların korunmasında yaptığı ödemelerin genel adı. Ödemelerin nasıl yapılacağını 2024/23 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği düzenliyor. Bu tebliği değiştiren 2026/29 sayılı tebliğ 24 Kasım 2026 tarihli ve 33440 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Değişiklikler 1 Ocak 2026'dan geçerli.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ NEDİR?

Uygulama tebliği ödemeleri birkaç başlıkta topluyor. Büyükbaşta buzağı ve malak desteği, küçükbaşta kuzu ve oğlak desteği var. Arıcılık, hayvan gen kaynaklarının korunması ve halk elindeki küçükbaş ile yerli sığır ıslahı projeleri de ayrı kalemler. Yeni tebliğle bunlara atık desteği eklendi. Hayvan kayıtlarında TÜRKVET'le Bakanlığın ıslah veri tabanları esas alınıyor.

KUZU VE OĞLAK DESTEĞİNDE NE DEĞİŞTİ?

Kuzu ve oğlak desteği için hayvanın destekleme yılı içinde doğmuş, küpelenmiş ve TÜRKVET'e kaydedilmiş olması artık yetmeyecek; tebliğe göre en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması da gerekiyor. Temel desteğe esas kuzu sayısı, 31 Aralık itibarıyla yetiştiricinin kayıtlı ana koyun sayısının 1,5 katını geçemeyecek. Oğlakta aynı sınır ana keçi sayısına göre uygulanacak. Ana koyun ya da ana keçi kaydı olmayan işletmeler destek alamayacak.

Yüzde 55 sınırı yalnız dişi kuzular için konuldu. Aile işletmelerine (1-100 baş ana koyun ya da keçisi olanlar), kadın yetiştiricilere ve 41 yaşından gün almamış yetiştiricilere verilen ilave destekte, desteğe esas dişi kuzu sayısı temel desteğe esas kuzu sayısının yüzde 55'ini aşamayacak. Göçer sevk kontrol noktasında doğan bütün kuzu ve oğlaklar ilave destek alacak. Hastalıktan ari işletmelerde doğan dişi kuzular ile oğlaklar için de ilave destek var.

BUZAĞI VE MALAK İÇİN HANGİ İLAVE DESTEK GELDİ?

Embriyo transferi ya da cinsiyeti belirli sperma ile doğan ve temel destek şartlarını taşıyan buzağı ve malaklara ilave destek ödenecek. Cinsiyeti belirli spermada ödeme, sperması Bakanlığın ıslah veri tabanında kayıtlı boğalarla yapılan tohumlamadan doğan ve cinsiyeti hedeflenen cinsiyete uyan yavrular için yapılacak. Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi kapsamında 4 yaşını geçmiş siyah alaca (Holstein) inekler ile 13 aylıktan büyük siyah alaca melezlerinin etçi ırk sperma ile tohumlanmasından doğan buzağılar da ilave destek alacak. Suni tohumlamanın buzağıda doğumdan 210-295 gün, malakta 280-334 gün önce yapılmış ve E-Islah ya da MIS veri tabanına girilmiş olması gerekiyor.

ATIK DESTEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Atık, gebe hayvanın yavrusunu düşürmesi demek. Yeni tebliğle sığır, manda, koyun ve keçide görülen her türlü atık için hayvan sahibine destek ödenecek. Hayvanın tanımlı (küpeli) olması, TÜRKVET'e kayıtlı olması ve atık günü sahibinin işletmesinde bulunması gerekiyor. Resmî veteriner hekim atığı görüp tespit tutanağı düzenliyor; tutanağa işletme numarası, küpe numarası ve hayvanın gebeliğin kaçıncı ayında olduğu yazılıyor. Numuneyi il ya da ilçe müdürlüğü bölge veteriner kontrol enstitüsüne gönderiyor. Tutanakla sistemde oluşturulan protokol, destek başvurusu yerine geçiyor.

Her hayvan için atık yaptığı yıl bir kez ödeme yapılacak. Tarım Sigortaları Havuzu aynı atık için ödeme yapılmasına karar verdiyse atık desteği verilmeyecek.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ NE KADAR?

24 Kasım'da yayımlanan tebliğde lira cinsinden tutar yok; tebliğ ödemelerin şartlarını ve işleyişini düzenliyor. Birim tutarlar, 2024-2026 yıllarında yapılacak hayvancılık desteklemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararında yer alıyor.

YERLİ IRKLARDA VE ARICILIKTA NE DEĞİŞTİ?

Gen kaynaklarının korunmasına ilişkin tablolarda Kilis sığırı, Yerli Güney Sarısı sığırı, Kilis keçisi, Anadolu mandası, Güney Anadolu Kırmızısı ve Yerli Kara satırları yenilendi, Bafra koyunu satırı kaldırıldı. Efe, Trakya ve Yağılca'nın yer aldığı listeye Gökçeada eklendi. Koruma sürüsü, proje liderinin uygun görmesi ve TAGEM onayıyla başka bir yetiştiriciye devredilebilecek. Devralan yetiştirici yükümlülüklerini yerine getirmezse devredene o güne kadar ödenen destek yasal faiziyle geri alınacak.

Arıcılık desteğini düzenleyen maddede gezginci arıcılarla aynı hükme yeni bir grup eklendi: Kafkas arısının gen kaynağını Artvin ve Ardahan'ın tamamında, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Kiziroğlu, Küçük Çatak ve Büyük Çatak köylerinde koruyan ve yetiştiren üreticiler. Tebliği Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.