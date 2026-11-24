Haysiyet CANLI izleme linki var mı, Haysiyet 11. bölüm tek parça full HD nereden izlenir soruları, yayın saati yaklaşırken izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında. Haysiyet'in yeni bölümünü canlı izlemek isteyenler, dizinin yayınlandığı Kanal D ekranlarını ya da Kanal D'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını takip edebiliyor. Bölüm, yayının ardından tek parça olarak Kanal D'nin resmi dijital platformlarına yükleniyor.

Haysiyet'i canlı izlemek isteyen izleyiciler, Kanal D'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden diziyi yayın saatinde takip edebiliyor. Dizinin canlı yayını, kanalın resmi mobil uygulaması üzerinden de izlenebiliyor.

Haysiyet'in 11. bölümü, televizyondaki yayınının ardından Kanal D'nin resmi internet sitesinde tek parça olarak yayınlanacak. Bölümü kaçıranlar, dizinin resmi sayfasından yeni bölüme ve önceki bölümlere ulaşabilecek.

Dizinin bölümlerini yalnızca yayıncı kanalın resmi platformlarından izlemek, hem yüksek görüntü kalitesi hem de güvenli bir izleme deneyimi açısından öneriliyor.

Haysiyet'in yeni bölüm fragmanında Simay ile Mehmet arasındaki mesafenin giderek açıldığı görülüyor. Mehmet'in kıskançlıkları Simay'ı iyice bunaltırken, ikili arasında büyük bir kavga patlak veriyor.

Karlıova Ailesi'ni ise çok daha zor günler bekliyor. Aile, başını sokacak bir evden bile olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Tufan'ın intiharın eşiğine geldiği yeni bölümde, Haluk da yaşanan krizi fırsata çevirerek kızını Mehmet'ten uzaklaştırmak için harekete geçiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haysiyet'in son bölümünde Karlıova Ailesi, yıllardır hayalini kurduğu arsayı kaybetmenin yıkımını yaşadı. Ailesine yeniden umut olmak isteyen Mehmet, babasının adını taşıyan bir nakliyat şirketi kurdu. Ancak bu karar, kendilerine ait bir yuva kurmayı hayal eden Simay'ı derinden kırdı. Simay, Mehmet'in önceliklerinde kendisine yer olmadığını düşünmeye başladı.

Tufan'ın ihanetini ve Gülsüm'ün hamile olduğunu öğrenen Yıldız ise evi terk etti. Karısını kaybetmekten korkan Tufan onu geri getirmek için çırpınırken, yıllarca kocasının gölgesinde yaşayan Yıldız hayatıyla ilgili önemli bir kararın eşiğine geldi.

Mehmet ile Simay kırgınlıklarını geride bırakıp yeniden birbirlerine tutunmaya çalıştı. Ancak Suzan'ın Haluk'un yanında çalışmaya başlaması aileyi yeni bir krize sürükledi. Her şeyin yoluna girdiği sanılırken Suzan'ın öfkeyle ortaya döktüğü sır ortalığı karıştırdı. Simay'ın Ender'le olan geçmişini öğrenen Mehmet'in bu gerçekle nasıl yüzleşeceği merak konusu oldu.

HAYSİYET KONUSU NE?

Kanal D'nin iddialı yapımlarından Haysiyet, onur, aile, aşk ve hayatta kalma mücadelesini merkezine alan hikâyesiyle her hafta izleyicisini ekran başına topluyor. Dizide, yaşam tarzları ve değerleri birbirinden tamamen farklı iki ailenin yollarının kesişmesiyle başlayan büyük bir çatışma anlatılıyor.

Bu çatışmanın tam ortasında ise Mehmet ile Simay'ın tüm engellere rağmen büyüyen imkânsız aşkı yer alıyor. Aileler arasındaki güç savaşı, geçmişten kalan hesaplar ve karakterlerin tek tek sınandığı zorlu süreçler, hikâyenin her bölümde yeni bir yöne evrilmesini sağlıyor.

HAYSİYET OYUNCULARI KİMLER?

Haysiyet, deneyimli oyuncularla genç yetenekleri aynı projede buluşturuyor. Dizinin kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk ve Burak Çelik gibi tanınan isimler yer alıyor.

Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz ve Nizam Namidar da dizinin oyuncuları arasında bulunuyor. Kadroyu Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk tamamlıyor.

HAYSİYET NEREDE ÇEKİLİYOR?

Haysiyet'in çekimleri İstanbul'da sürüyor. Şehrin farklı semtlerindeki mekanlarda çekilen dizide en çok öne çıkan yer ise Balat. Tarihi evleri, renkli cepheleri ve dar sokaklarıyla Balat, dizinin mahalle atmosferini ekrana taşıyan en önemli unsurlardan biri.