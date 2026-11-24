Haysiyet 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Haysiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanal D'nin salı akşamlarının iddialı dizisi Haysiyet, sürükleyici hikâyesiyle izleyicisini her hafta ekran başına bağlamayı sürdürüyor. Son bölümde ortaya çıkan sırların ardından dizinin takipçileri, hikâyenin nasıl devam edeceğini öğrenmek için yeni fragmanı bekliyor.
Haysiyet 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, dizinin takipçilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Haysiyet 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın, 11. bölümün yayınlanmasının ardından Kanal D'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden izleyiciyle buluşması bekleniyor. Mehmet ile Simay'ın ilişkisinin nereye evrileceği ve Karlıova Ailesi'ni bekleyen yeni gelişmeler, 12. bölüm fragmanıyla netlik kazanacak.
HAYSİYET 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Haysiyet 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanları genellikle yeni bölümün yayınının ardından paylaşılıyor. Bu nedenle 12. bölüm fragmanının, 11. bölümün ekrana gelmesinin ardından yayınlanması bekleniyor.
Fragman yayınlandığında Kanal D'nin resmi internet sitesindeki Haysiyet sayfasından ve kanalın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Haysiyet'in yeni bölüm fragmanında Simay ile Mehmet arasındaki mesafenin giderek açıldığı görülüyor. Mehmet'in kıskançlıkları Simay'ı iyice bunaltırken, ikili arasında büyük bir kavga patlak veriyor.
Karlıova Ailesi'ni ise çok daha zor günler bekliyor. Aile, başını sokacak bir evden bile olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Tufan'ın intiharın eşiğine geldiği yeni bölümde, Haluk da yaşanan krizi fırsata çevirerek kızını Mehmet'ten uzaklaştırmak için harekete geçiyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Haysiyet'in son bölümünde Karlıova Ailesi, yıllardır hayalini kurduğu arsayı kaybetmenin yıkımını yaşadı. Ailesine yeniden umut olmak isteyen Mehmet, babasının adını taşıyan bir nakliyat şirketi kurdu. Ancak bu karar, kendilerine ait bir yuva kurmayı hayal eden Simay'ı derinden kırdı. Simay, Mehmet'in önceliklerinde kendisine yer olmadığını düşünmeye başladı.
Tufan'ın ihanetini ve Gülsüm'ün hamile olduğunu öğrenen Yıldız ise evi terk etti. Karısını kaybetmekten korkan Tufan onu geri getirmek için çırpınırken, yıllarca kocasının gölgesinde yaşayan Yıldız hayatıyla ilgili önemli bir kararın eşiğine geldi.
Mehmet ile Simay kırgınlıklarını geride bırakıp yeniden birbirlerine tutunmaya çalıştı. Ancak Suzan'ın Haluk'un yanında çalışmaya başlaması aileyi yeni bir krize sürükledi. Her şeyin yoluna girdiği sanılırken Suzan'ın öfkeyle ortaya döktüğü sır ortalığı karıştırdı. Simay'ın Ender'le olan geçmişini öğrenen Mehmet'in bu gerçekle nasıl yüzleşeceği merak konusu oldu.
HAYSİYET KONUSU NE?
Kanal D'nin iddialı yapımlarından Haysiyet, onur, aile, aşk ve hayatta kalma mücadelesini merkezine alan hikâyesiyle her hafta izleyicisini ekran başına topluyor. Dizide, yaşam tarzları ve değerleri birbirinden tamamen farklı iki ailenin yollarının kesişmesiyle başlayan büyük bir çatışma anlatılıyor.
Bu çatışmanın tam ortasında ise Mehmet ile Simay'ın tüm engellere rağmen büyüyen imkânsız aşkı yer alıyor. Aileler arasındaki güç savaşı, geçmişten kalan hesaplar ve karakterlerin tek tek sınandığı zorlu süreçler, hikâyenin her bölümde yeni bir yöne evrilmesini sağlıyor.
HAYSİYET OYUNCULARI KİMLER?
Haysiyet, deneyimli oyuncularla genç yetenekleri aynı projede buluşturuyor. Dizinin kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk ve Burak Çelik gibi tanınan isimler yer alıyor.
Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz ve Nizam Namidar da dizinin oyuncuları arasında bulunuyor. Kadroyu Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk tamamlıyor.
HAYSİYET NEREDE ÇEKİLİYOR?
Haysiyet'in çekimleri İstanbul'da sürüyor. Şehrin farklı semtlerindeki mekanlarda çekilen dizide en çok öne çıkan yer ise Balat. Tarihi evleri, renkli cepheleri ve dar sokaklarıyla Balat, dizinin mahalle atmosferini ekrana taşıyan en önemli unsurlardan biri.
HAYSİYET NEREDEN İZLENİR?
Haysiyet, salı akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölümleri kaçıran izleyiciler, dizinin tüm bölümlerine ve fragmanlarına Kanal D'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasından ulaşabiliyor.