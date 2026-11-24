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Haysiyet 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, dizinin takipçilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Haysiyet 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın, 11. bölümün yayınlanmasının ardından Kanal D'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden izleyiciyle buluşması bekleniyor. Mehmet ile Simay'ın ilişkisinin nereye evrileceği ve Karlıova Ailesi'ni bekleyen yeni gelişmeler, 12. bölüm fragmanıyla netlik kazanacak.

HAYSİYET 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haysiyet 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanları genellikle yeni bölümün yayınının ardından paylaşılıyor. Bu nedenle 12. bölüm fragmanının, 11. bölümün ekrana gelmesinin ardından yayınlanması bekleniyor.

Fragman yayınlandığında Kanal D'nin resmi internet sitesindeki Haysiyet sayfasından ve kanalın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haysiyet'in yeni bölüm fragmanında Simay ile Mehmet arasındaki mesafenin giderek açıldığı görülüyor. Mehmet'in kıskançlıkları Simay'ı iyice bunaltırken, ikili arasında büyük bir kavga patlak veriyor.

Karlıova Ailesi'ni ise çok daha zor günler bekliyor. Aile, başını sokacak bir evden bile olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Tufan'ın intiharın eşiğine geldiği yeni bölümde, Haluk da yaşanan krizi fırsata çevirerek kızını Mehmet'ten uzaklaştırmak için harekete geçiyor.