Son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Hayal Köseoğlu, Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'daki performansının ardından alışılmışın dışında bir çıkışla gündeme geldi. Dizi final yapmasının ardından yeni projelerle anlaşmayan genç oyuncu, bu kez sosyal medyada ve sokakta açtığı pankart ile ses getirdi. Peki, Hayal Köseoğlu pankart olayı nedir? Hayal Köseoğlu neden pankart açtı, ne yazıyor? Detaylar...

HAYAL KÖSEOĞLU PANKART OLAYI NEDİR?

Hayal Köseoğlu pankart olayı, ünlü oyuncunun sokakta eline aldığı pankartla dolaşması ve sosyal medya hesabından bu anları paylaşmasıyla başladı. Üzerinde büyük harflerle yazan mesaj, genç oyuncunun oyunculuk kariyerine dair duyduğu özlemi ve sektörde yer almak için gösterdiği çabayı açıkça ortaya koyuyor.

Pankartın üzerinde şöyle yazıyordu:

"Dört sene oyunculuk okudum. Altın Koza'm var. Beni bağımsızda da oynatın. Çok özledim."

Köseoğlu'nun bu hareketi, geleneksel tanıtım ve reklam yöntemlerinin dışında olması nedeniyle kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, hem oyuncunun cesur çıkışını hem de sektörde genç yeteneklerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmesini takdir etti.

HAYAL KÖSEOĞLU NEDEN PANKART AÇTI?

Hayal Köseoğlu'nun pankart açmasının temel nedeni, oyunculuk kariyerinde yeni projelere katılma arzusunu göstermek ve sosyal medyadan mesaj vermekti. Son olarak rol aldığı Bahar dizisinin final yapmasının ardından bir süre proje anlaşması yapmayan Köseoğlu, duygularını doğrudan ifade etmenin en etkili yolunun pankart olduğunu düşündü.

BAHAR DİZİSİ SONRASI YAŞANANLAR

Hayal Köseoğlu, Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan gibi isimlerle birlikte rol aldığı Bahar dizisinde Maral karakterini canlandırıyordu. Diziye sonradan katılan Köseoğlu, karakteri üzerinden bazı olumsuz yorumlarla karşılaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hayal Köseoğlu'nun main karaktere inat getirilen sarışın sinsi kız rolünü oynadığı her dizi ölümü tadacaktır" şeklinde yorum yapmıştı.

Köseoğlu, bu yoruma şu şekilde yanıt verdi:

"Ya normalde böyle şeylere asla cevap yazmam ama insanın emeğini yok saymak iğrenç bir şey. Ben Hudutsuz Sevda'ya girdim ve tam olarak 49 bölüm oynadım. Neredeyse her hafta totalde birinciydik. Bahar'a girdiğimde zaten aralık ayına kadar çekileceği belliydi ve Bahar genel olarak maçlara rağmen hep artış yaşadı. Kaç hafta AB'de birinci olduk. Son bölümünde bile değişen günde üç grupta da yeşil ok alan bir diziye reyting yüzünden bitiyor muamalesi yapmanız çok saçma. Bitecekti, zaten bu kadar süreceği belliydi ve bitti. Ne benimle ne hiçbir şeyle alakası yok. Çok severek ve mutlu çalıştığım, hiç doyamadığım bu güzel diziyi şöyle nankör yorumlarla hatırlamak istemiyorum. Teşekkür ederim."