Hatice Çarpar kimdir? Şarkıcı Hatice kaç yaşında, nereli, aylık geliri ne kadar?

Şarkıcı Hatice Çarpar, sahne adıyla Hatice, uzun yıllardır müzik dünyasında yer alan ve özellikle 90’lı yıllardan itibaren yaptığı çalışmalarla tanınan bir isim olarak yeniden gündemde. “Kimdir, kaç yaşında, nereli ve aylık geliri ne kadar?” soruları merak edilirken, sanatçının kariyeri ve yaşamına dair detaylar araştırılıyor. Renkli sahne geçmişi ve çıkış yaptığı projelerle bilinen Hatice hakkında bilgiler yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Konu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ŞARKICI HATİCE KİMDİR?

Hatice Çarpar, sahne adıyla Hatice, Türk şarkıcıdır. 6 Aralık 1978 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Hatice, ailesinin desteğiyle yeteneğini geliştirmiş ve amatör olarak başladığı müzik yolculuğunu profesyonel kariyere taşımıştır. İner misin Çıkar mısın? yarışmasıyla dikkat çekmiş ve müzik kariyerine bu çıkışla başlamıştır.

ŞARKICI HATİCE KAÇ YAŞINDA?

1978 doğumlu olan Hatice, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

ŞARKICI HATİCE NERELİ?

Hatice, İzmir’in Narlıdere ilçesinde doğmuştur. Annesi Sivaslı, babası ise Tokatlıdır.

ŞARKICI HATİCE’NİN KARİYERİ

Hatice, müzik kariyerine 1999 yılında “Vol. 1” albümüyle adım atmıştır. “Fidayda” gibi parçalarla büyük çıkış yakalamış, ardından “Vol. 2” ve “Vol. 3” albümleriyle popülerliğini artırmıştır. 2005 sonrası “Bitaneme” albümüyle kariyerinde zirve dönemine ulaşmıştır. Daha sonra farklı müzik şirketleriyle çalışarak “Tenin Tenime”, “Pardon” ve “Çok Uzadı Bu Ayrılık” gibi albümler yayımlamıştır.

Günümüzde single çalışmalarıyla müzik hayatına devam etmektedir.

ŞARKICI HATİCE AYLIK NE KADAR KAZANIYOR?

Şarkıcı Hatice’nin aylık kazancına dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Gelirinin; sahne performansları, konserler, dijital platform dinlenmeleri ve projelerine göre değişiklik gösterdiği tahmin edilmektedir.