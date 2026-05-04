Haberler

Hatice Çarpar kimdir? Şarkıcı Hatice kaç yaşında, nereli, aylık geliri ne kadar?

Hatice Çarpar kimdir? Şarkıcı Hatice kaç yaşında, nereli, aylık geliri ne kadar?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Şarkıcı Hatice Çarpar, hem sahne performansları hem de renkli kariyeriyle yıllardır merak edilen isimler arasında yer alıyor. “Kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne kadar kazanıyor?” soruları yeniden gündeme gelirken, sanatçının hayatı ve müzik yolculuğu araştırılmaya başlandı. Peki, Hatice Çarpar kimdir? Şarkıcı Hatice kaç yaşında, nereli, aylık geliri ne kadar?

Şarkıcı Hatice Çarpar, sahne adıyla Hatice, uzun yıllardır müzik dünyasında yer alan ve özellikle 90’lı yıllardan itibaren yaptığı çalışmalarla tanınan bir isim olarak yeniden gündemde. “Kimdir, kaç yaşında, nereli ve aylık geliri ne kadar?” soruları merak edilirken, sanatçının kariyeri ve yaşamına dair detaylar araştırılıyor. Renkli sahne geçmişi ve çıkış yaptığı projelerle bilinen Hatice hakkında bilgiler yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Konu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ŞARKICI HATİCE KİMDİR?

Hatice Çarpar, sahne adıyla Hatice, Türk şarkıcıdır. 6 Aralık 1978 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Hatice, ailesinin desteğiyle yeteneğini geliştirmiş ve amatör olarak başladığı müzik yolculuğunu profesyonel kariyere taşımıştır. İner misin Çıkar mısın? yarışmasıyla dikkat çekmiş ve müzik kariyerine bu çıkışla başlamıştır.

ŞARKICI HATİCE KAÇ YAŞINDA?

1978 doğumlu olan Hatice, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

ŞARKICI HATİCE NERELİ?

Hatice, İzmir’in Narlıdere ilçesinde doğmuştur. Annesi Sivaslı, babası ise Tokatlıdır.

ŞARKICI HATİCE’NİN KARİYERİ

Hatice, müzik kariyerine 1999 yılında “Vol. 1” albümüyle adım atmıştır. “Fidayda” gibi parçalarla büyük çıkış yakalamış, ardından “Vol. 2” ve “Vol. 3” albümleriyle popülerliğini artırmıştır. 2005 sonrası “Bitaneme” albümüyle kariyerinde zirve dönemine ulaşmıştır. Daha sonra farklı müzik şirketleriyle çalışarak “Tenin Tenime”, “Pardon” ve “Çok Uzadı Bu Ayrılık” gibi albümler yayımlamıştır.

Günümüzde single çalışmalarıyla müzik hayatına devam etmektedir.

ŞARKICI HATİCE AYLIK NE KADAR KAZANIYOR?

Şarkıcı Hatice’nin aylık kazancına dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Gelirinin; sahne performansları, konserler, dijital platform dinlenmeleri ve projelerine göre değişiklik gösterdiği tahmin edilmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı

Bu nasıl tören? Askerler yere çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Görüntüdeki sesi duyanlar inanamıyor! Daha önce böylesi görülmedi