Hatay deprem mi oldu, Hatay’da kaç şiddetinde deprem oldu 17 Temmuz Cuma?

17 Temmuz Cuma günü Hatay'da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, internet üzerinden " Hatay'da kaç şiddetinde deprem oldu?", "Hatay son deprem kaç büyüklüğünde?" ve " Hatay'da deprem nerede meydana geldi?" soruları gündemin ilk sıralarında yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı güncel deprem verileriyle birlikte depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Hatay'da 17 Temmuz Cuma akşamı meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olarak açıklanırken, sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi. Depremin ardından vatandaşlar, "Hatay deprem mi oldu?", " Hatay'da kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Son dakika Hatay depremi" sorgularını araştırmaya başladı.

HATAY'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın yayımladığı bilgilere göre 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 20.54'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.4 (ML) büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.69 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının koordinatları ise 36.6337 enlem ve 36.4255 boylam olarak kaydedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KIRIKHAN OLARAK AÇIKLANDI

Merkez üssü Kırıkhan olan deprem, başta ilçe merkezi olmak üzere çevredeki bazı bölgelerde de hissedildi. Kısa süreli endişeye neden olan depremin ardından ekipler tarafından saha çalışmaları sürdürülürken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNDEM OLDU

Hatay'da yaşanan depremin ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesini yakından takip etmeye başladı. Uzmanlar, deprem sonrası yalnızca resmi kurumların yaptığı açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurgularken, olası gelişmelerin AFAD tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.