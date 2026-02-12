İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlaması kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandı ve ardından görevinden geçici tedbir olarak uzaklaştırıldı. Peki, Hasbi Dede taciz olayı nedir? Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin olayı nedir? Detaylar...

HASBİ DEDE TACİZ OLAYI NEDİR?

"Hasbi Dede taciz olayı nedir?" sorusu, kamuoyunun en çok yönelttiği başlık haline geldi. Resmi bilgilere göre süreç, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında başladı.

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede hakkında, yapılan bir şikayet üzerine adli süreç başlatıldı. İlk aşamada ifadeye çağrılan Dede hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ancak Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine süreç yeniden değerlendirildi. 10 Şubat tarihinde tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Soruşturma, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Şikayet üzerine başlatılan inceleme kapsamında Hasbi Dede'nin ifadesine başvuruldu. İlk aşamada uygulanan adli kontrol kararı, savcılığın itirazı sonrası yeniden değerlendirmeye alındı.

10 Şubat tarihinde mahkemeye sevk edilen Dede hakkında, Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı verildi. Tutuklama gerekçesi olarak, "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlaması gösterildi.

Bu aşamadan itibaren süreç ceza yargılaması çerçevesinde ilerlemeye başladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Tutuklama kararının ardından idari süreç de devreye girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hasbi Dede'nin görevinden geçici bir tedbir olarak uzaklaştırıldığı bildirildi.