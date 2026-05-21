Hasan Öztürkmen kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen neden disipline sevk edildi, CHP'den ihraç edildi mi?

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında başlatılan disiplin süreci, parti içi dengeleri ve siyasi tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. “Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir” şeklindeki açıklaması sonrası tepkilerin odağı haline gelen Öztürkmen için CHP yönetimi harekete geçti. Peki, Hasan Öztürkmen kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen neden disipline sevk edildi, CHP'den ihraç mı edildi? Detaylar haberimizde.

HASAN ÖZTÜRKMEN KİMDİR?

Hasan Öztürkmen, 1952 yılında Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini doğduğu ilçe olan Oğuzeli’nde tamamlamıştır. Yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bitirmiştir. 1979 yılından itibaren serbest avukat olarak mesleki kariyerine başlamış ve uzun yıllar hukuk alanında görev yapmıştır.

Meslek hayatı boyunca farklı kurumsal görevlerde de bulunan Öztürkmen, Gaziantep merkezli Güneydoğubirlik Tarım Satış Kooperatifleri’nde 1992-1996 yılları arasında genel müdürlük görevini üstlenmiştir. Ayrıca Gaziantep Barosu’nda Genel Sekreter olarak da görev yapmıştır.

Siyasi yaşamına 1983 yılında Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) ile adım atan Hasan Öztürkmen, partinin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. SODEP döneminde ilçe sekreterliği, il genel meclis üyeliği ve il sekreterliği gibi görevlerde bulunmuştur. Siyasi kariyerini yerel ve bölgesel düzeyde aktif şekilde sürdürmüştür.

2007-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2011 seçimleri sürecinde milletvekili adayı olmak amacıyla il başkanlığından istifa etmiştir. 2018 genel seçimlerinde CHP Gaziantep 5. sıra milletvekili adayı olmuş ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girememiştir.

2023 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterilmiş ve 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Gaziantep milletvekili olarak seçilmiştir. TBMM’de Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır.

CHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ HASAN ÖZTÜRKMEN NEDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ?

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, “Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir” şeklindeki açıklamasının ardından parti içinde disiplin süreciyle karşı karşıya kalmıştır.

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, söz konusu açıklamaların ardından Öztürkmen hakkında “kesin ihraç talebiyle” disipline sevk edilmesinin gündeme geldiğini duyurmuştur. Yapılan açıklamada, sürecin Parti Meclisi toplantısında karara bağlanacağı ifade edilmiştir.