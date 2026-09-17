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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Hasan Atilla Uğur’un kim olduğu, askeri kariyeri ve geçmişte yargılandığı davalar araştırılmaya başlandı. Peki, Hasan Atilla Uğur kimdir, rütbesi nedir, nerelerde görev yaptı? Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur neden gözaltına alındı? Detaylar...

HASAN ATİLLA UĞUR KİMİDİR?

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verilmesiyle birlikte, kamuoyunda Oğuzhan Uğur’un babası Hasan Atilla Uğur’un hayatı ve askeri kariyeri yeniden gündeme geldi. Emekli albay olan Hasan Atilla Uğur, Türk asker ve siyasetçi olarak biliniyor. 1975 yılında Kara Harp Okuluna giren Uğur, 1979’da jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Askeri kariyeri boyunca farklı bölgelerde Jandarma Birlik Komutanlığı görevlerinde bulunan Uğur, 1998 yılında Antalya'ya inen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan birliğin komutanlığını yaptı. 1999 yılında Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki sorgusunda da görev aldı.

Uğur, 2002-2004 yılları arasında Jandarma Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında albay rütbesindeyken kendi isteğiyle emekli oldu.

Hasan Atilla Uğur'un adı daha sonra Ergenekon davası ve Kızıltepe davası kapsamında da gündeme geldi. Ergenekon davasında 2013 yılında verilen kararla çeşitli suçlardan toplam 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Uğur, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 2019 yılında yeniden yargılandı ve beraat etti. Kızıltepe davasında da 2019 yılında beraat kararı verildi.

HASAN ATİLLA UĞUR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında verildi. Soruşturma kapsamında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı alındı. Hasan Atilla Uğur da Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarından biri olarak hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. Gözaltı kararı tek başına kesinleşmiş bir suçluluk tespiti değildir.

Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin dosya 2026 yılında yeniden soruşturma konusu oldu. Soruşturma kapsamında farklı tarihlerde çeşitli şüpheliler hakkında adli işlemler yürütüldü. 17 Eylül 2026 itibarıyla Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, emekli Jandarma Albayı ve Kozinoğlu’nun cezaevi koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur’un Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edildi. Uğur’un yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

HASAN ATİLLA UĞUR'UN ASKERİ KARİYERİ

Hasan Atilla Uğur, 19 Aralık 1957 tarihinde Ankara'da doğdu. 1972 yılında Kuleli Askeri Lisesine girdi ve 1975 yılında mezun oldu. Aynı yıl Kara Harp Okuluna başlayan Uğur, 1979 yılında jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Piyade Okulu ve Jandarma Subay Okulunu tamamlayan Uğur, Foça'daki Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında komando eğitimi aldı. 1981 yılından itibaren başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere farklı bölgelerde Jandarma Birlik Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1998 yılında Antalya'ya inen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan birliğin komutanlığını yapan Uğur, 1999 yılında Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki sorgusunda görev aldı.

2000-2001 yıllarında Hizbullah'a karşı gerçekleştirilen operasyonlarda görev alan Uğur, 2002-2004 yılları arasında Jandarma Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 2004-2005 yıllarında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 2005-2007 yıllarında ise Çanakkale Eğitim Alay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2007 yılında albay rütbesindeyken kendi isteğiyle emekli oldu.

ERGENEKON DAVASINDA HASAN ATİLLA UĞUR'UN YARGILANMA SÜRECİ

Hasan Atilla Uğur, Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2008 tarihinde gözaltına alındı. Savcı Zekeriya Öz tarafından mahkemeye sevk edilen Uğur, hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından tutuklandı.

5 Ağustos 2013 tarihinde açıklanan mahkeme kararları sonucunda Uğur, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan eski Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi kapsamında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uğur hakkında ayrıca "Kişisel verileri ele geçirme" suçundan 7 yıl, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis ile 4 bin 500 lira hapis cezası verildi. Toplam hapis cezası 29 yıl 3 ay olarak açıklandı.

5 yıl 8 ay 10 gün tutuklu kalan Uğur, 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi. Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 21 Nisan 2016 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını bozdu.

Uğur, 2019 yılında 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılandı ve beraat etti. Beraat kararı kesinleşti.

KIZILTEPE DAVASINDA HASAN ATİLLA UĞUR'UN YARGILANMASI

Hasan Atilla Uğur, 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetler konusunda açılan Kızıltepe davasında da yargılandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 9 Eylül 2019 tarihindeki karar duruşmasında Uğur hakkında beraat kararı verildi. Kararda, üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığı belirtildi.