Haris Hajradinovic kimdir? Kasımpaşa'nın Bosnalı kaptanı hangi takımlarda oynadı?

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Kasımpaşa pazar akşamı Beşiktaş karşısında 0-2 geriye düştü ama sahadan bir puanla ayrıldı. Geri dönüşü başlatan golün pasını takımın kaptanı Haris Hajradinovic verdi: Bosnalı orta saha 60. dakikada soldan ceza sahasına ortaladı, Cláudio Winck kafayla ağları buldu.

Hajradinovic için bu, Kasımpaşa'daki sekizinci yıl. İstanbul'a Ocak 2019'da Hırvat ekibi Osijek'ten gelmiş, Nisan 2026'da kulüp onunla yeniden sözleşme imzalarken açıklamada kendisinden takım kaptanı diye söz etmişti.

HARİS HAJRADİNOVİC BEŞİKTAŞ MAÇINDA NE YAPTI?

Haris Hajradinovic, Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa-Beşiktaş maçına ilk 11'de başladı ve Kasımpaşa'nın ilk golünü hazırladı. Beşiktaş, 28. dakikada Trossard ve 47. dakikada Vlahovic'in golleriyle 2-0 öndeydi.

60. dakikada Hajradinovic'in soldan yaptığı ortada Winck yakın mesafeden kafayı vurdu ve skor 2-1 oldu. Eşitlik 87. dakikada geldi: Kerem Demirbay'ın soldan ortasını Marcus Rafferty kafayla gole çevirdi. Hajradinovic ilk yarıda da 37. dakika civarında Benedyczak'ı topla buluşturmuş, Benedyczak'ın şutunu Nübel kurtarmıştı.

HARİS HAJRADİNOVİC KİMDİR?

Haris Hajradinovic, Kasımpaşa'nın kaptanlığını yapan ve 10 numaralı formayı giyen Bosna Hersekli ofansif orta saha oyuncusu. Futbola Saraybosna ekibi Zeljeznicar'da başladı, Bosna Hersek milli takımında da forma giydi.

Kasımpaşa, 9 Nisan 2026'da kaptanıyla 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulübün o günkü açıklamasına göre Hajradinovic, Ocak 2019'dan beri Kasımpaşa formasıyla 246 maça çıkmış ve 33 gol atmıştı.

HARİS HAJRADİNOVİC KAÇ YAŞINDA?

Haris Hajradinovic 32 yaşında; 18 Şubat 1994'te doğan futbolcunun boyu 1,78 metre.

HARİS HAJRADİNOVİC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Haris Hajradinovic, Kasımpaşa'dan önce beş ülkede yedi kulübün formasını giydi. 2012 yazında Zeljeznicar'dan Olimpik Saraybosna'ya geçti, Ocak 2013'te ise Hırvatistan'a, Inter Zaprešic'e gitti. Aynı yılın temmuzunda Slovakya ekibi Trencín'e transfer oldu.

2015'in başında Belçika'ya, Gent'e geçti. Gent onu Ocak 2016'da Norveç'in Haugesund takımına kiraladı; Haugesund Şubat 2017'de oyuncuyu kadrosuna kattı, Hajradinovic de aynı yılın eylül ayında Hırvatistan'a dönüp Osijek'e imza attı.

HARİS HAJRADİNOVİC KASIMPAŞA'YA NE ZAMAN GELDİ?

Haris Hajradinovic, 14 Ocak 2019'da Osijek'ten Kasımpaşa'ya transfer oldu ve 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferden önce o sezon Hırvatistan 1. Ligi'nde 17 maçta 7 gol atmıştı.