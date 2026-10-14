Hapoel Tel Aviv Beşiktaş maçı hangi kanalda, Hapoel Tel Aviv Beşiktaş maçı nereden CANLI izlenir?

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Beşiktaş, EuroLeague'de zorlu bir deplasman sınavına çıkıyor. Siyah-beyazlıların Hapoel Tel Aviv karşısında oynayacağı mücadele, basketbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Hapoel Tel Aviv Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

HAPOEL TEL AVİV BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e konuk oluyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

HAPOEL TEL AVİV BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hapoel Tel Aviv-Beşiktaş karşılaşması Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı basketbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

HAPOEL TEL AVİV BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hapoel Tel Aviv ile Beşiktaş arasındaki EuroLeague mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayınlanacağı için maçı izlemek isteyenlerin ilgili platformlara abone olması gerekiyor.

HAPOEL TEL AVİV BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport üzerinden izlemek isteyen basketbolseverler, karşılaşmayı Turkcell TV+'ta 77. kanaldan takip edebilecek. S Sport yayınlarına ayrıca Disney Plus'ın web platformu üzerinden de ulaşılabiliyor.

S Sport Plus ise yalnızca internet üzerinden yayın yapıyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle maçı S Sport Plus'tan izlemek isteyenlerin dijital platform üzerinden yayına erişmesi gerekiyor. Kanal numaraları ve yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

HAPOEL TEL AVİV BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hapoel Tel Aviv'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Tel Aviv'deki Drive in Arena'da oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Beşiktaş ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin peşinde.