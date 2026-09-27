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Hangisinin kurulmasına dair anlaşma, kanun veya kararname Resmî Gazete'de daha önce yayımlanmıştır?

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Hangisinin kurulmasına dair anlaşma, kanun veya kararname Resmî Gazete'de daha önce yayımlanmıştır?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorular karşısında izleyiciler, yarışmacının hangi cevabı vereceğini heyecanla bekliyor. Aynı zamanda doğru cevabın ne olduğunu araştırarak bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar. Hangisinin kurulmasına dair anlaşma, kanun veya kararname Resmî Gazete'de daha önce yayımlanmıştır?

Programın yayınlanan son bölümündeki sorular, izleyiciler arasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihi yapacağını merak eden izleyiciler, diğer yandan da soruların doğru yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Eğlenceli ve öğretici bir format sunan yarışmada, izleyiciler adeta kendilerini sahnede gibi hissediyor ve soruları kendi bilgi düzeylerine göre çözmeye çalışıyor. Peki, Hangisinin kurulmasına dair anlaşma, kanun veya kararname Resmî Gazete'de daha önce yayımlanmıştır?

HANGİSİNİN KURULMASINA DAİR ANLAŞMA, KANUN VEYA KARARNAME RESMÎ GAZETE'DE DAHA ÖNCE YAYIMLANMIŞTIR?

A: Marmara Üniversitesi

B: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

C: Galatasaray Üniversitesi

D: Hacettepe Üniversitesi

Cevap: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ODTÜ: 7307 sayılı "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun" 1959 yılında Resmî Gazete'de yayımlandı.

Hacettepe Üniversitesi: 892 sayılı kuruluş kanunu 1967 yılında yayımlandı.

Marmara Üniversitesi: 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1982 yılında kuruldu.

Galatasaray Üniversitesi: Türkiye ile Fransa arasındaki anlaşma 1992'de imzalandı. Kuruluşa ilişkin 3993 sayılı kanun ise 1994 yılında yayımlandı.


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller kazandıran efsanevi yarışma, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu mücadelede, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı tam 5 Milyon TL'nin sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, katılımcıyı bir sonraki seviyeye taşırken aynı zamanda önemli barajları da aşmayı gerektiriyor. 2. soruda 5.000 ?, 7. soruda ise 50.000 ? barajı geçiliyor. Son soru olan 13. soruyu doğru bilen yarışmacı, büyük ödül olan 5.000.000 TL'yi kazanıyor.

Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği baraj ödülünü alarak yarışmadan ayrılıyor. Aynı şekilde, yarışmacı istediği an çekilme kararı alabilir ve o ana kadar doğru yanıtladığı son sorunun ödülünü kazanır.

Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, hem bilgi hem de stratejiyi bir araya getirerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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