Hangisi Türkiye'de de yaşayan bir ekle bacaklının adıdır?

Hangisi Türkiye'de de yaşayan bir ekle bacaklının adıdır?
Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorular karşısında izleyiciler, yarışmacının hangi cevabı vereceğini heyecanla bekliyor. Aynı zamanda doğru cevabın ne olduğunu araştırarak bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar. Yarışma, eğlenirken öğrenmeyi mümkün kılıyor ve ekran başındaki izleyiciler de kendilerini yarışmacı gibi hissedip soruları yanıtlamaya çalışıyor. Peki, Hangisi Türkiye'de de yaşayan bir ekle bacaklının adıdır?

Programın yayınlanan son bölümündeki sorular, izleyiciler arasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihi yapacağını merak eden izleyiciler, diğer yandan da soruların doğru yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Eğlenceli ve öğretici bir format sunan yarışmada, izleyiciler adeta kendilerini sahnede gibi hissediyor ve soruları kendi bilgi düzeylerine göre çözmeye çalışıyor. Peki, Hangisi Türkiye'de de yaşayan bir ekle bacaklının adıdır?

HANGİSİ TÜRKİYE'DE DE YAŞAYAN BİR EKLE BACAKLININ ADIDIR?

A: Peh

B: Uf

C: Iy

D: Böğ

Cevap :D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller kazandıran efsanevi yarışma, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu mücadelede, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı tam 5 Milyon TL'nin sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, katılımcıyı bir sonraki seviyeye taşırken aynı zamanda önemli barajları da aşmayı gerektiriyor. 2. soruda 5.000 ₺, 7. soruda ise 50.000 ₺ barajı geçiliyor. Son soru olan 13. soruyu doğru bilen yarışmacı, büyük ödül olan 5.000.000 TL'yi kazanıyor.

Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği baraj ödülünü alarak yarışmadan ayrılıyor. Aynı şekilde, yarışmacı istediği an çekilme kararı alabilir ve o ana kadar doğru yanıtladığı son sorunun ödülünü kazanır.

Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, hem bilgi hem de stratejiyi bir araya getirerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor!

