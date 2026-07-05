Haberler

Hangisi soğanlı bir bitki değildir, nergis, kardelen, sümbül yasemin soğanlı bir bitki midir?

Hangisi soğanlı bir bitki değildir, nergis, kardelen, sümbül yasemin soğanlı bir bitki midir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yarışmacının vereceği yanıtı merakla beklerken bir yandan da doğru cevabı araştırıyor. Program, izleyicilere hem eğlenceli vakit geçirme hem de bilgilerini test etme fırsatı sunuyor. Hangisi soğanlı bir bitki değildir?

Yarışmanın yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicide büyük bir ilgi ve merak oluşturuyor. Katılımcının vereceği cevap seyirciler tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, aynı anda birçok kişi doğru yanıtı bulabilmek için araştırmalara yöneliyor. Bilgilendirici ve eğlenceli yönüyle öne çıkan yarışma, izleyicilere aktif bir öğrenme deneyimi yaşatıyor. Katılımcıların yerine kendilerini koyan izleyiciler, soruları çözüme kavuşturarak bilgi seviyelerini ölçme şansı yakalıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm sorularıyla merak uyandırıyor. Hangisi soğanlı bir bitki değildir

HANGİSİ SOĞANLI BİR BİTKİ DEĞİLDİR?

A: Nergis

C: Kardelen

B: Sümbül

D: Yasemin

 

Cevap: 


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, son soruyu doğru bilen yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

•2. soru: 5.000 ?

•7. soru: 50.000 ? (baraj sorusu)

•13. soru: 5.000.000 ? (final sorusu)

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödülü kazanmak için stratejik düşünmek ve genel kültür bilginizi konuşturmak gerekiyor! Siz de bu unutulmaz maceraya katılmaya hazır mısınız?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı

Hamaney’in cenaze töreninde suikast çağrısı! Yüz binler yemin etti
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun

Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Gündeş’in tutuklanan eski eşi Murat Osman Özdemir sessizliğini bozdu

Cezaevine gönderilmişti! Ebru Gündeş’in eski eşi sessizliğini bozdu
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Beşiktaş'tan tatsız prova

Beşiktaş'tan tatsız prova
AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Milletvekili Karslı, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu

İsmail Kartal'dan onay geldi: Forvete onu istiyorum

İsmail Kartal'dan onay geldi: Forvete onu istiyorum
Milli futbolcu Can Uzun'un kız arkadaşından olay açıklama: Beni aldattı

Türk milli futbolcunun ihanetine uğradı: Beni aldattı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak

G.Saray'dan ayrıldı, Fener'e imza attı